Argentino visita a Gimnasia de Comodoro

Argentino dará comienzo esta noche con los play off de octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol.

Desde las 21.30 visita a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, partido que será controlado por los capitalinos Daniel Rodrigo-Pedro Hoyo y el platense Enrique Maximiliano Cáceres.

El Turco buscará “pescar” un juego para poder traerse la definición a nuestra ciudad la semana que viene.



Programa

20 Obras vs Weber Bahía (Alejandro Chiti-Ariel Rosas-Sergio Tarifeño).

21 San Lorenzo vs Peñarol (Alejandro Zanabone-Javier Sánchez-Fabricio Vito).

21 Instituto vs Regatas (Alejandro Ramallo-Cristian Alfaro-Diego Rougier).

21 Quimsa vs Estudiantes (Alberto Ponzo-Fernando Sampietro-Roberto Smith).

21.30 La Unión Fsa vs Hispano (Gonzalo Delsart-Oscar Brítez-Rodrigo Castillo).

21.30 Atenas (Cba) vs Olímpico (Raúl Sánchez-Pablo Estevez-Julio Dinamarca).

21.30 San Martín vs Boca (Javier Mendoza-Gustavo Danna-Juan Fernández).

21.30 Gimnasia (Cr) vs Argentino (Pedro Hoyo-Enrique Cáceres-Daniel Rodrigo).



Fechas de disputa

Octavos de Final (formato 2-2-1, empieza de local el mejor ubicado en fase regular)

Domingo 6 de mayo

Martes 8 de mayo

Viernes 11 de mayo

Domingo 13 de mayo

Martes 15 de mayo

Permanencia (formato 2-2-1, empieza de local el mejor ubicado en fase regular)

Miércoles 9 de mayo

Viernes 11 de mayo

Miércoles 16 de mayo

Viernes 18 de mayo

Lunes 21 de mayo

Cuartos de Final (formato 2-2-1, empieza de local el mejor ubicado en fase regular)



Viernes 18 de mayo

Domingo 20 de mayo

Miércoles 23 de mayo

Viernes 25 de mayo

Domingo 27 de mayo

Semifinal (formato 2-2-1, empieza de local el mejor ubicado en fase regular)



Miércoles 30 de mayo

Viernes 1º de junio

Lunes 4 de junio

Miércoles 6 de junio

Viernes 8 de junio

Final (formato 2-2-1-1-1, empieza de local el mejor ubicado en fase regular)



Lunes 11 de junio

Miércoles 13 de junio

Sábado 16 de junio

Lunes 18 de junio

Miércoles 20 de junio

Viernes 22 de junio

Domingo 24 de junio