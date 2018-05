Show de volcadas en el cierre

Argentino tuvo solidez y eficacia para derrotar con claridad a Olímpico de La Banda en la última fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El Turco se impuso por 76 a 62 plasmando en la cancha una defensa impecable que le dio rápidamente sus réditos para cortar un 2-8 inicial y pasar a dominar el partido hasta el final.

Matías Bortolín, Ariel Pau y Junior Cequeira mandaron arriba al Azul 10-8 al cierre del primer cuarto.

Y después Argentino extendió su dominio apuntalado por los triples de Marvin Phillips y el juego interno con Matías Bortolín para irse al descanso largo ganador 28-23.

Nada varió en el tercer cuarto. El Turco dominó en el flotante y aparecieron las volcadas de ambos lados para que la gente disfrutara de un buen espectáculo basquetbolístico.

Arrancó Anthony Kent, lo siguieron Ramón Clemente y Facundo Giorgi. En medio de este contexto, los goles de Kent, Saglietti y Phillips sostuvieron ganador a Argentino 52-46.

Más volcadas en el último cuarto con Phillips y Kent, más un encendido Marcos Saglietti (2 triple, 3 dobles) dieron por tierra con las aspiraciones visitantes y cerraron una fase regular muy buena para Argentino con una victorias inobjetable.

Anoche

Argentino 76 vs Olímpico 62

Comunicaciones 70 vs Quimsa 76

Estudiantes (Cdia) 66 vs Atenas (Cba) 62

Gimnasia (Cr) 75 vs Peñarol 52

Hispano 85 vs Ferro 88

Instituto 98 vs Weber Bahía 86

La Unión Fsa 78 vs Boca 63

Regatas 66 vs San Martín 72

Salta Basket 78 vs Quilmes 87

San Lorenzo 96 vs Obras 92.