Argentino recibe a Olímpico

Argentino termina la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol ante Olímpico de La banda, equipo que conduce el Adrián Capelli y donde juega el juninense Damián Tintorelli, además de haber incorporado al clubano Karel Guzmán Abreu (ex Ciclista Juninense).

Argentino, al desperdiciar la oportunidad del otro día ante La Unión –que con una victoria esta noche lo conducía hacia obras Sanitarias–, el choque ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia (con toda la erogación económica que significa para el club) parece inevitable. Y en el otro de los casos sería Formosa y como un premio utópico Santiago del Estero.

A Olímpico tampoco le varía el juego, más que para cumplir. Enfrentaría a Atenas, Instituto o San Martín de Corrientes, de acuerdo a los resultados generales.

Dirigen los capitalinos Oscar Brítez-Roberto Smith y el mendocino Ariel Rosas. Como comisionado técnico actuará el pergaminense Marcelo Tramonte.



Hoy

21.30 Argentino vs Olímpico

21.30 Comunicaciones vs Quimsa

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Atenas (Cba)

21.30 Gimnasia (Cr) vs Peñarol

21.30 Hispano vs Ferro

21.30 Instituto vs Weber Bahía

21.30 La Unión Fsa vs Boca

21.30 Regatas vs San Martín

21.30 Salta Basket vs Quilmes

21.30 San Lorenzo vs Obras