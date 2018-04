Manu Ginóbili aseguró que todavía no definió nada sobre su futuro

San Antonio Spurs volvió a tropezar ante la misma piedra. Golden State, el campeón, cerró la eliminatoria con un 4-1 tras adjudicarse el quinto encuentro (99-91)

Una de las dudas que concitan más expectación, como viene sucediendo en las últimas temporadas, es saber si Manu Ginóbili, a sus 40 años, decidirá retirarse o bien continuará una temporada más su carrera en la NBA.

Tratando de pasar la eliminación, de digerirla, así se lo notó a Emanuel Ginóbili tras el partido. “No tengo ningún interés de pensar en la próxima temporada. Ahora estoy en una especie de mini luto, que tenemos al final de temporada y cuando termina un partido así y demás”, comenzó sus declaraciones el bahiense.

“Si hay próxima temporada, con tiempo se pensará en ella. El balance de ésta creo que es muy positiva. Arrancamos muy bien la temporada, eso nos dio un colchón para lo que venía después. Tuvimos muchísimos problemas físicos, no solamente el de Kawhi Leonard, Rudy Gay se perdió dos meses... Cambios de formación inicial, buscar solidez en las rotaciones todo el tiempo experimentando... Muchos problemas y no pudimos tener una regularidad de juego habitual como había sucedido las quince temporadas anteriores”, analizó sobre la campaña que se terminó tras la derrota ante Golden State Warriors.

Ante la consulta sobre qué hará ahora que quedaron eliminados, Manu dijo: “Haré un poco de vida familiar, dormir en mi cama. Estar más tiempo con los chicos, que durante la temporada lo podés hacer pero cuando llegaron los playoffs no pude estar tan presente como los primeros meses de competencia”. Al hablar de la parte física, a sus 40 años aseguró: “Físicamente me pondría un 6, siendo optimista, ja. Pero me sentí muy bien toda la temporada, todo el año. Sobre el final se me hizo más complicado pero nada realmente grave”.