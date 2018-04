Argentino perdió, pero jugará play off

Argentino se trajo el 50% de los puntos de la ruta. Buena cosecha. Más allá de perder anoche contra Estudiantes de Concordia, ya clasificó a los octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol beneficiado por otros resultados.

Buen comienzo de Argentino con una alta efectividad en la canasta para un parcial de 27-20. Junior Cequeira (1 triple, 3 dobles), dos triplazos de Guido Mariani y la tarea de los internos Anthony Kent y Matías Bortolín dieron sus frutos.

Pero el problema llegó en el segundo cuarto con la merma en el goleo. Solo 14 puntos y la desidia en defensa (recibió 33 goles) mandaron arriba al dueño de casa que pasó a ser un amplio dominador de las acciones.



Joel Rivero Fernández, con 19 puntos, se convirtió en la figura de Estudiantes que se fue al descanso largo ganando 53 a 41.

Otro rotundo parcial de 24 a 19 tras el reinicio sentenció la suerte de Argentino en el partido. Mateo Bolívar con sus triples le marcó el rumbo al dueño de casa, al tiempo que Sebastián Orresta con Smith y Portillas hicieron el resto. El último cuarto estuvo de más.

Este sábado llega La Unión de Formosa a Las Morochas, con promesa de partidazo para ver y disfrutar.

Anoche

Ferro 102 vs Boca 105

Quilmes 76 vs La Unión Fsa 94

Estudiantes (Cdia) vs Argentino

Hoy

20 Obras vs Regatas

21 Hispano vs San Martín

21.30 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones