Argentino ganó y se queda en primera

Argentino obtuvo una victoria por partida doble. Le ganó a Peñarol 74 a 70 y paralelamente ya salvó la categoría, lo que lo libera para pensar con tranquilidad en los play off que sería el premio al sacrificio de toda una temporada.

Buen primer tiempo de Argentino que tuvo en manos de Juan Cangelosi y Marvin Phillips a los triples que lo hicieron picar en punta, al tiempo que una volcada de Anthony Kent hizo ilusionar a los hinchas con tener una noche tranquila.

Pero no fue así. Pettigrew, Leiva y Zurschmitten le dieron vida al Milrayitas que permaneció expectante en el marcador 19-17.

Mucho de Junior Cequeira y una mano valiosísima de Matías Bortolín hicieron viajar en tren a Argentino que logró hacer un buen segundo cuarto para redondear un parcial de 38-30.



Pero las cosas se le complicaron demasiado en el reinicio. La falta de gol se sintió a tal punto que el primer simple lo hizo Phillips a los tres minutos. A todo esto Peñarol tomó la delantera y no la soltó hasta el cierre que ganó 52-55 (Pettigrew, indetenible, 6 dobles y 2 simples).

Juan Cangelosi fue el encargado de frenar al extranjero oponente en el último cuarto y lo secó por cinco minutos, hasta donde pudo y como pudo.

Acá se recuperó Argentino en manos de Junior Cequeira y un trabajo a destajo de Matías Bortolín, más el acompañamiento de Marvin Phillips.

Pero Peñarol peleó el partido hasta el último segundo y obligó a Argentino a utilizar todos los instrumentos necesarios para quedarse con la victoria.

Bien Chiche Japez dosificando los tres minutos que no había utilizado para reordenar las ofensivas y muy buena la decisión de cortar en la última bola para que no lo mandaran a suplementario.

El resto fue de Marvin Phillips que no falló en la línea de tiros libres.

Anoche

Weber Bahía 89 vs Estudiantes (Cdia) 55

San Lorenzo 71 vs Quimsa 60

Argentino 74 vs Peñarol 70

Atenas (Cba) 92 vs Olímpico 79

Hoy

21.30 Comunicaciones vs Salta Basket

22 La Unión Fsa vs Hispano.