Argentino recibe a Peñarol

Argentino libra esta noche la madre de las batallas ante Peñarol de Mar del Plata.

Si había un juego clave para el Turco, es este. Fundamental de cara al futuro.

Dirigen desde las 21.30 el santafesino Juan José María Fernández, el cordobés Alejandro Zanabone y el mendocino Leonardo Barotto. Como comisionado técnico actuará el pampeano Mario Donda.

Hoy

20.30 Weber Bahía vs Estudiantes (Cdia)

21 San Lorenzo vs Quimsa

21.30 Argentino vs Peñarol

21.30 Atenas (Cba) vs Olímpico

Jueves 19

21.30 Comunicaciones vs Salta Basket

22 La Unión Fsa vs Hispano

Viernes 20

20 San Lorenzo vs Regatas

21 Boca vs Quimsa

21 Instituto vs Olímpico

21 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Atenas (Cba) vs San Martín

Sábado 21

21 Comunicaciones vs Argentino

21 Obras vs Ferro

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Salta Basket

Domingo 22

20.30 Gimnasia (Cr) vs Regatas

21 Hispano vs Quimsa

21.30 Instituto vs San Martín

Lunes 23

21 Ferro vs Boca

21 Quilmes vs La Unión Fsa

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Argentino

22 Olímpico vs San Lorenzo

Martes 24

20 Obras vs Regatas

21 Hispano vs San Martín

21.30 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones



Miércoles 25

21 Ferro vs Estudiantes (Cdia)

21 Peñarol vs La Unión Fsa

21.30 Quimsa vs San Lorenzo



Jueves 26

20.30 Boca vs Comunicaciones

21.30 Salta Basket vs Atenas (Cba)

Viernes 27

21 Weber Bahía vs La Unión Fsa

Programa del Turco

21/04 (V) Comunicaciones

23/04 (V) Estudiantes

29/04 (L) La Unión Fsa.

Mayo

02/05 (L) Ciclista Olímpico.