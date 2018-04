Ciclista recibe a Rivadavia de Mendoza

Ciclista Juninense recibe esta noche la visita de Rivadavia de Mendoza por el tercer punto de la reclasificación de La Liga Argentina de Básquetbol.

Ciclista debe ganar para no quedar eliminado y forzar un cuarto punto el jueves próximo.

Gran partido para ver desde las 21.30 en el Coliseo del Boulevard.

Arbitran los capitalinos Pedro Hoyo y Alejandro Trías. Como comisionado técnico actuará el pergaminense Marcelo Tramonte.

La fecha

Villa San Martín (0) vs Unión (Sf) (2)

Independiente (Sde) vs Talleres (Tafí Viejo)

Ciclista (0) vs Rivadavia (Mza ) (2)

Mitre (Tuc) (0) vs Barrio Parque (2)

La Unión (0) vs Atenas (2)

Ameghino (1) vs Oberá Tc (1)

Villa Mitre (1) vs Petrolero (1)