Segunda fecha del campeonato local

Este fin de semana prosiguió el campeonato apertura de minibásquetbol, actividad que preside Analía Simón y que depende de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Los partidos se jugaron todos en nuestra ciudad. Detalle:

Resultados

U 13

Argentino 46 Vs Ciclista 35

9 de Julio Celeste 68 Vs Cavul 43



Mini

Los Indios 4 Vs 9 de Julio Blanco 0

Junín 38 (2) Vs Los Indios B 38 (2) (empate)

Argentino 4 Vs Ciclista 0

9 de Julio Celeste3 Vs Cavul 1

Sarmiento 0 Vs Porteño 4

Próxima fecha

9 de Julio Blanco Vs Junín

Los Indios B Vs 9 de Julio Celeste

Cavul Vs Linqueño

San Martín Vs Sarmiento

Porteño Vs Argentino

Ciclista Vs Los Indios



4º Fecha

Ciclista Vs 9 de Julio Blanco

Los Indios Vs Porteño

Argentino Vs San Martín

Sarmiento Vs Cavul

Linqueño Vs Los Indios B

9 de Julio Celeste Vs Junín



5º Fecha

9 de Julio Blanco Vs 9 de Julio Celeste

Junín Vs Linqueño

Los Indios B Vs Sarmiento

Cavul Vs Argentino

San Martín Vs Los Indios

Porteño Vs Ciclista



6º Fecha

Porteño Vs 9 de Julio Blanco

Ciclista Vs San Martín

Los Indios Vs Cavul

Argentino Vs Los Indios B

Sarmiento Vs Junín

Linqueño Vs 9 de Julio Celeste



7º Fecha

9 de Julio Blanco Vs Linqueño

9 de Julio Celeste Vs Sarmiento

Junín Vs Argentino

Los Indios B Vs Los Indios

Cavul Vs Ciclista

San Martín Vs Porteño



8º Fecha

San Martín Vs 9 de Julio Blanco

Porteño Vs Cavul

Ciclista Vs Los Indios B

Los Indios Vs Junín

Argentino Vs 9 de Julio Celeste

Sarmiento Vs Linqueño





9º Fecha

9 de Julio Blanco Vs Sarmiento

Linqueño Vs Argentino

9 de Julio Celeste Vs Los Indios

Junín Vs Ciclista

Los Indios B Vs Porteño

Cavul Vs San Martín



10º Fecha

Cavul Vs 9 de Julio Blanco

San Martín Vs Los Indios B

Porteño Vs Junín

Ciclista Vs 9 de Julio Celeste

Los Indios Vs Linqueño

Argentino Vs Sarmiento



11º Fecha

9 de Julio Blanco Vs Argentino

Sarmiento Vs Los Indios

Linqueño Vs Ciclista

9 de Julio Celeste Vs Porteño

Junín Vs San Martín

Los Indios B Vs Cavul





12º Fecha 1° Rev.

Los Indios B Vs 9 de Julio Blanco

Junín Vs Cavul

9 de Julio Celeste Vs San Martín

Linqueño Vs Porteño

Sarmiento Vs Ciclista

Argentino Vs Los Indios

13º Fecha 2° Rev.

9 de Julio Blanco Vs Los Indios

Ciclista Vs Argentino

Porteño Vs Sarmiento

San Martín Vs Linqueño

Cavul Vs 9 de Julio Celeste

Los Indios B Vs Junín



14º Fecha 3° Rev.

Junín Vs 9 de Julio Blanco

9 de Julio Celeste Vs Los Indios B

Linqueño Vs Cavul

Sarmiento Vs San Martín

Argentino Vs Porteño

Los Indios Vs Ciclista



15º Fecha 4° Rev.

9 de Julio Blanco Vs Ciclista

Porteño Vs Los Indios

San Martín Vs Argentino

Cavul Vs Sarmiento

Los Indios B Vs Linqueño

Junín Vs 9 de Julio Celeste



16º Fecha 5° Rev.

9 de Julio Celeste Vs 9 de Julio Blanco

Linqueño Vs Junín

Sarmiento Vs Los Indios B

Argentino Vs Cavul

Los Indios Vs San Martín

Ciclista Vs Porteño



17º Fecha 6° Rev.

9 de Julio Blanco Vs Porteño

San Martín Vs Ciclista

Cavul Vs Los Indios

Los Indios B Vs Argentino

Junín Vs Sarmiento

9 de Julio Celeste Vs Linqueño.