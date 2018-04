Ciclista perdió el segundo punto con Rivadavia

Ciclista Juninense tampoco pudo con Rivadavia en el segundo punto jugado anoche en Mendoza. Cayó por 77-58 en un partido que lo tuvo como protagonista en los tres primeros cuartos y se le escapó en el último.

Buen comienzo de Ciclista con un parcial de 6-0 empujado por Juan Ignacio Laterza, Karel Guzmán y Federico Oggero. A Rivadavia le tomó su tiempo asentarse en el campo de juego y recién después de los siete minutos acomodó el marcador y hasta lo llegó a igualar en 14. Nathaniel Jones Casey (4 simples y una volcada) y Quadir Welton (2 dobles, 2 simples) se cargaron el equipo al hombro en medio de una sequía generalizada. Sin embargo un triplazo de Nahuel Paciotti dejó ganador al Verdirrojo 17-14.

No varió demasiado el segundo cuarto. Ciclista arrancó mejor (Laterza y Mendyk, encendidos) hasta que a los tres minutos se retiró lesionado el cubano Karel Guzmán. Luego y con mucho sacrificio en medio de grandes errores, Rivadavia alcanzó a empatar en 29 al cierre del primer tiempo (Abel Trejo, imparable, 3 dobles, 1 simple).

El tercer cuarto fue parejo con el mismo desarrollo de los anteriores. Ciclista manejando el juego y el local corriendo de atrás. Gran trabajo de Nathaniel Jones Casey (5 dobles, dos simples con otra volcada) y Nahuel Paciotti junto a Reque Newsome lo mejor del Verdirrojo: 18 iguales para 47-47 en el tanteador global.

Tremendo Gonzalo Álvarez (2 triples) y Leonardo Mosconi (2 dobles) para llevar 10 arriba a Rivadavia en los primeros tres minutos y medios del último cuarto. Acá se le desmadró el partido a Ciclista y no lo pudo acomodar más.

Tras cartón otro triple de Mosconi y una volcada tremenda de Jones Casey dieron por tierra con las aspiraciones juninense y volcaron definitivamente el partido en manos de Rivadavia.

Este martes juegan el tercer punto en el Coliseo del Boulevard.

Resultados

Barrio Parque (2) 90 vs Mitre (Tuc) 66 (0)

Unión (Sf) (2) 87 vs Villa San Martín 70 (0)

Atenas (2) 80 vs La Unión 75(0)

Oberá Tc (1) 80 vs Ameghino 85 (1)

Petrolero (1) 99 vs Villa Mitre (1) 71

Rivadavia (Mza) (2) 77 vs Ciclista (0) 58

Talleres (Tafí Viejo) (0) 81 vs Independiente (Sde) (2) 82

Martes

Villa San Martín vs Unión (Sf)

Independiente (Sde) vs Talleres (Tafí Viejo)

Ciclista vs Rivadavia (Mza)

Mitre (Tuc) vs Barrio Parque

La Unión vs Atenas

Ameghino vs Oberá Tc

Temperley vs Centro Español

Villa Mitre vs Petrolero