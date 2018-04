Ciclista disputa el segundo punto en Mendoza

Ciclista Juninense buscará esta noche revertir el play off que gana Rivadavia 1-0, cuando desde las 21.30 lo visite por segunda vez en Mendoza.

Dirigirán el santafesino Maximiliano Piedrabuena y el santiagueño Nicolás D´Anna.

Resultados primeros juegos

Barrio Parque 88 vs Mitre (Tuc) 73

Unión (Sf) 98 vs Villa San Martín 59

Atenas 78 vs La Unión 73

Oberá Tc 92 vs Ameghino 91

Petrolero 71 vs Villa Mitre 75

Rivadavia (Mza) 86 vs Ciclista 64

Talleres (Tafi Viejo) 62 vs Independiente (Sde) 77

Hoy

19.30 Unión (Sf) vs Villa San Martín

20 Talleres (Tafí Viejo) vs Independiente (Sde)

21 Rivadavia (Mza) vs Ciclista

21.30 Barrio Parque vs Mitre (Tuc)

21.30 Atenas vs La Unión

21.30 Oberá Tc vs Ameghino

21.30 Centro Español vs Temperley

21.30 Petrolero vs Villa Mitre

Programa

Clasificados a cuartos de final:

(1º) Estudiantes

(2º) Platense

(3º) Deportivo Viedma

(4º) Parque Sur

Estos equipos esperan la clasificación de octavos.

Cruces de octavos

-Petrolero (5º) Vs Villa Mitre (12º)

-Centro Español (6º) Vs Temperley (11º)

-Rivadavia (7º) Vs Ciclista (10º)

-Atenas (8º) Vs La Unión De Colón (9º)

Además por la ubicación en la tabla se conoció que:

-Rocamora (13º) no continuará en la competencia hasta la temporada que viene.

Las series se jugarán de la siguiente forma:

Octavos de Final Reclasificación Conferencia

Jueves 12/04

Sábado 14/04

Martes 17/04

Jueves 19/04

Domingo 22/04

El Norte

La Conferencia Norte la juegan: Libertad, Hindú, Tiro Federal de Morteros y Deportivo Norte. Cruces de reclasificación y por la permanencia.

Clasificados a cuartos de Final

(1º) Libertad

(2º) Hindú

(3º) Bhy Tiro Federal

(4º) Deportivo Norte

Cruces

- Obera Tc (5º) Vs Ameghino (12º)

- Barrio Parque (6º) Vs Mitre (11º)

- Talleres (7º) Vs Independiente (10º)

- Unión (8º) Vs Villa San Martín (9º)

Además, por la ubicación en la tabla se conoció que:

- San Isidro (13º) no continuará en la competencia hasta la temporada que viene.