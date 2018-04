San Lorenzo no puso contra Argentino la misma actitud en la cancha que contra Boca Juniors y lo goleó 92 a 76.

Parafraseando a Piero, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar.

Más allá de esto San Lorenzo fue muy superior a Argentino. De movida lo fusiló con un parcial de 31 a 20, como para dejar sentado el precedente que vino a ganar. Le entró por todos lados al Turco que había arrancado 4-0 como para entusiasmar, pero solamente fue un espejismo. Recién en el cierre alcanzó a meter un par de bolas seguidas y quedó once abajo.

Lo mejor de Argentino estuvo en el segundo cuarto que llegó a ponerse a 6 con un equipo ágil, liviano y sin los extranjeros.

Los jugadores se sacrificaron en defensa, doblaron las marcas y hasta le sacaron la pelota de las manos a los jugadores azulgranas. Por eso Argentino ganó 16 a 15 y hasta acá llegó.



El segundo tiempo fue de San Lorenzo, amo y señor de los cristales. En cuatro minutos iban 13 a 3. Juan Cangelosi metió el triple inicial y San Lorenzo le volcó cuatro pelotas impresionantes. Chau partido.

En el último cuarto Joel Anthony sacó a relucir lo mejor suyo en el partido como para que la gente tuviese recontra justificada su entrada.

San Lorenzo dio un espectáculo distinto en El Fortín de las Morochas, le ganó a Argentino, pero la gente se empachó de básquetbol.

La semana que viene el Turco recibirá a Peñarol de Mar del Plata y será otra historia distinta.

Anoche

Boca 89 vs Instituto 71

Peñarol 83 vs Atenas (Cba) 103

Estudiantes (Cdia) 77 vs Comunicaciones 79

Olímpico 81 vs Gimnasia (Cr) 82

Hoy

21 Ferro vs La Unión Fsa