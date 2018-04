Ciclista perdió contra Gimnasia de Pergamino

Ciclista Juninense sumó su quinta derrota en la Liga Provincial de Juveniles, esta vez como local ante Gimnasia y Esgrima de Pergamino por 81 a 77.

En la próxima fecha quedará libre y luego iniciará la segunda rueda recibiendo al club de Regatas San Nicolás. Detalle:

Resultados

Gimnasia (La Plata) 83 vs Ciudad (Saladillo) 66

Regatas (San Nicolás) 92 vs Central Buenos Aires (Zárate) 84

Ciclista (Junín) 77 vs Gimnasia (Pergamino) 81

Libre: Atenas (La Plata)

Séptima fecha (21/04)

Gimnasia (Pergamino) vs Regatas (San Nicolás)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Gimnasia (La Plata)

Ciudad (Saladillo) vs Atenas (La Plata)

Libre: Ciclista (Junín)

Octava fecha (28/04)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Atenas (La Plata)

Gimnasia (Pergamino) vs Gimnasia (La Plata)

Ciclista (Junín) vs Regatas (San Nicolás)

Libre: Ciudad (Saladillo)

Novena fecha (01/05)

Gimnasia (La Plata) vs Ciclista (Junín)

Atenas (La Plata) vs Gimnasia (Pergamino)

Ciudad (Saladillo) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Libre: Regatas (San Nicolás)



Décima fecha (05/05)

Gimnasia (Pergamino) vs Ciudad (Saladillo)

Ciclista (Junín) vs Atenas (La Plata)

Regatas (San Nicolás) vs Gimnasia (La Plata)

Libre: Central Buenos Aires (Zárate)



Décimo primera fecha (12/05)

Atenas (La Plata) vs Regatas (San Nicolás)

Ciudad (Saladillo) vs Ciclista (Junín)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Gimnasia (Pergamino)

Libre: Gimnasia (La Plata)