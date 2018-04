Argentino y una derrota con sabor a victoria

Loable lo de Argentino. Un equipo tenaz, persistente, que fue al frente en todo momento del partido no pudo contra Gimnasia en Comodoro Rivadavia por muy poco. Fue 70 a 65 con los goles “sucios” del cierre.

El Turco tiene mejor diferencia de goles (+20 en Junín) por si llega a encontrarse en un hipotético desempate.

Argentino hizo un primer tiempo ideal. Logró meter cuarenta puntos y se mantuvo ganador.

En los diez minutos iniciales cerró filas sobre los internos locales y le bajó sustancialmente el goleo. Ofensivamente contó con los triples de Marvin Phillips y Marcos Saglietti, al tiempo que Anthony Kent (3 dobles) y Junior Cequeira (2 dobles, 1 simple) aportaron su alícuota para un parcial ganador de 16-19.

Gimnasia achicó cifras en el segundo cuarto, pero nunca pudo pasar al Turco, más que ponerse a 1 simple. Winzome Frazier (3 dobles, 2 simples) fue una pesadilla para la defensa juninense y además desde el banco Diego Romero le dio cinco valiosos puntos.



Pero Argentino estuvo fino en ataque. Un indetenible Matías Bortolín (6 dobles) hizo estragos en la zona pintada y no faltó el triplazo de Juan Cangelosi que redondeó un primer tiempo triunfal de 34-40.

En el reinicio tras el descanso largo se emparejó el cotejo. Dos corridas de Giorgetti y Rodgers pusieron tres arriba al dueño de casa, hasta que Marcos Saglietti selló el cuarto 54-53.

En los diez minutos finales fueron palo y palo. Recién en el último minuto y fracción, Gimnasia pudo despegar a 4 en el marcador, con Camacho y Frazier a la cabeza.

Argentino intentó la heroica en el cierre a fuerza de triples, pero no pudo ser.

El próximo miércoles viene San Lorenzo de Almagro, a Las Morochas.

Anoche

Quilmes 92 vs Obras 87

Olímpico 83 vs Quimsa 94

Estudiantes (Cdia) 81 vs Boca 80

Regatas 78 vs San Lorenzo 66

La Unión Fsa 71 vs Weber Bahía 69

Hoy

21 Comunicaciones vs Ferro

21 Hispano vs Salta Basket

Domingo 8

20 San Martín vs San Lorenzo

21 Peñarol vs Obras