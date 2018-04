Ciclista ganó y ya piensa en playoffs

Ciclista Juninense hizo doblete. Conservó la categoría y jugará play off.

Mejor no podía empezar el local que empujado por su gente que colmó el Coliseo, logró un inicio furioso con un parcial de 11-0 con Newsome y Carreras protagonistas en el tanteador y luego se lo sumó Laterza tras el pedido de minuto de Santini. Una diferencia importante y sin errar un lanzamiento en solamente tres minutos disputados.



Gimnasia luego de la bomba del base local, encontró sus primeros puntos de la noche en La Bella y siguió descontando con un lanzamiento externo de Sesto. Igualmente el único dueño de los primeros 10 fue el Verdirrojo que siguió muy firme con su presión de toda la cancha, anulando al conductor del equipo platense (La Bella) con Carreras sobre él sin despegarse un centímetro. Los últimos minutos, los de Rodríguez aprovecharon la mano caliente de Guzmán para cerrar el cuarto 29-17.

En el segundo segmento, Ciclista continuó con la presión extendida, pero el “Lobo” supo resolverlo mejor con Rusconi al mando. Los platenses con su base suplente distribuyeron mejor la bola y empezaron a aparecer protagonistas como Nazione y Villa que acompañaron una remontada que bajó del doble dígito (39-33 con 5:52 en el reloj). El dueño de casa aguantó el embate visitante con equipo suplente, se recostó en Álvarez que anotó de larga distancia (2/3 en triples) y volvió a poner las cosas en su lugar.



Esto se acentuó con la vuelta a la cancha de Laterza y Newsome que repitieron su buena actuación del primer cuarto. El base lastimó con tiros de tres puntos y a media distancia. En cambio Newsome se hizo fuerte en el rebote propio y contrario donde capitalizó en segundas y terceras oportunidades. Santini probó con La Bella en el campo y no fue efectiva la decisión y cerró el primer tiempo sin su motor que no encontró los momentos ni los caminos. Los 20 minutos se terminaron cerrando 57 – 40 para el pedalero.

Tras el descanso largo, Ciclista salió a mantener la diferencia y se encontró con el campo abierto en el contraataque ya que Gimnasia salió a quemar las naves y con el reloj como enemigo tomó decisiones apresuradas. Con equipo titular el Verdirrojo sacó la ventaja y con relevos en cancha fue al golpe por golpe. El “lobo” por su parte, fue más garra que juego y Nazione puso el hombro para continuar con esperanzas hasta el final. El tercero fue para el dueño de casa 78 a 62.

El último periodo salvo un empuje protagonizado por La Bella y Nazione, fue todo de Ciclista que se adjudicó el partido 95 a 85 con un goleo repartido entre Newsome 22, Karel Guzmán 20 y 20 para Carreras. La victoria le dio al juninense la clasificación a los playoffs donde comenzará con desventaja de localía el próximo 12 de abril en casa de Rivadavia de Mendoza.

Anoche

Bhy Tiro Federal 80 vs Oberá Tc 72

Echagüe 86 vs San Isidro 81

Deportivo Norte 84 vs Talleres (Tafi Viejo) 75

Deportivo Viedma 81 vs Atenas 73

Estudiantes (Ola) 95 vs La Unión 72

Petrolero 78 vs Parque Sur 68

Rivadavia (Mza) 99 vs Centro Español 78

Rocamora 73 vs Platense 85

Temperley 73 vs Villa Mitre 70]



Domingo

21 Ameghino vs Barrio Parque

21 Bhy Tiro Federal vs Unión (Sf)

21 Deportivo Norte vs Echagüe

21 Libertad vs Talleres (TafíViejo)

21 Mitre (Tuc) vs Independiente (Sde)

21 San Isidro vs Oberá Tc

21 Villa San Martín vs Hindú Club