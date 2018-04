Ciclista Juninense recibe a Gimnasia de La Plata

Ciclista Juninense buscará una victoria por partida doble ante Gimnasia y Esgrima La Plata. En primer lugar esquivar jugar por la permanencia (contra el último de la conferencia norte) y luego para meterse en los play off de reclasificación.

Dirigen desde las 21.30 los capitalinos Alejandro Trías y José Domínguez. Detalle:

Hoy

21.30 Bhy Tiro Federal vs Oberá Tc

21.30 Echagüe vs San Isidro

21.30 Deportivo Norte vs Talleres (Tafí Viejo)

21.30 Ciclista vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Deportivo Viedma vs Atenas

21.30 Estudiantes (Ola) vs La Unión

21.30 Petrolero vs Parque Sur

21.30 Rivadavia (Mza) vs Centro Español

21.30 Rocamora vs Platense

21.30 Temperley vs Villa Mitre



Domingo

21 Ameghino vs Barrio Parque

21 Bhy Tiro Federal vs Unión (Sf)

21 Deportivo Norte vs Echagüe

21 Libertad vs Talleres (Tafi Viejo)

21 Mitre (Tuc) vs Independiente (Sde)

21 San Isidro vs Oberá Tc

21 Villa San Martín vs Hindú Club