Argentino esta noche visita a Gimnasia de Comodoro Rivadavia

Argentino buscará otra victoria en la ruta, cuando desde las 21.30 visite a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

El partido será controlado por el ingeniero platense Alejandro Chiti, el chubutense Julio Dinmarca y el pilarense Sebastián Moncloba.

Anoche

Atenas (Cba) 74 vs Peñarol 71

Hoy

19.30 Quilmes vs Obras

21 Olímpico vs Quimsa

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Boca

21.30 Gimnasia (Cr) vs Argentino

21.30 Regatas vs San Lorenzo

22 La Unión Fsa vs Weber Bahía

Mañana

21 Comunicaciones vs Ferro

21 Hispano vs Salta Basket

Domingo 8

20 San Martín vs San Lorenzo

21 Peñarol vs Obras

Lunes 9

20.30 Boca vs Salta Basket

21 Hispano vs Instituto

21 Quilmes vs Atenas (Cba)

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Ferro

22 La Unión Fsa vs Regatas

22 Quimsa vs Gimnasia (Cr)

Martes 10

20.30 Weber Bahía vs Obras

Miércoles 11

20.30 Boca vs Instituto

21 Argentino vs San Lorenzo

21 Peñarol vs Atenas (Cba)

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Gimnasia (Cr)