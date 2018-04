Derrota clave de Ciclista en Entre Ríos

No le salió nada a Ciclista a Juninense anoche. Temperley ganó agónicamente 93-92 y se le puso a medio punto, ya que el equipo de Zeta Rodríguez cayó ante Rocamora 70-56.

Esta temporada, disputó 22 partidos como visitante y ganó tan solo 1, en una estadística que explica esta campaña donde el próximo viernes en el Coliseo del Boulevard, el Verdirrojo se enfrentará en la segunda categoría del basquetbol argentino, ante Gimnasia de La Plata.

Parejo fue el primer cuarto. Gary Johnson comenzó a lastimar en la pintura, al tanto que Newsome mostró interesantes movimientos para cargarse al hombro a Ciclista: 18-16.

Ya en el segundo, el elenco local ajustó mucho más la defensa y no dejó moverse con tranquilidad al Verdirrojo, quien fue muy forzado al aro y no pudo tirar con claridad. Baralle comenzaba a hacerse eje de juego (35-29).

El segundo tiempo mostró a Rocamora muy sólido y amplio dominador del juego. A Ciclista le costó lo que sufrió todo el año: el gol. Ninguno de sus bases pudo convertir puntos (Laterza, Álvarez y Paciotti) y en cambio, Baralle (15 puntos) y Lozano (7 asistencias) estuvieron muy finos.

Ahora el equipo de la Avenida San Martín buscará esquivar jugar por la permanencia en la categoría, este viernes ante Gimnasia de La Plata, en un encuentro seguramente apasionante donde el Chuny Merlo explotará y Ciclista buscará hacerse fuerte de local, como marca su historia.



Anoche

Temperley 93 vs La Unión 92

Centro Español 85 vs Parque Sur 66



Hoy

21:30 Unión (Sf) vs Libertad

Viernes 6

(fija, última fecha)

21.30 Bhy Tiro Federal vs Oberá Tc

21.30 Echagüe vs San Isidro

21.30 Deportivo Norte vs Talleres (Tafi Viejo)

21.30 Ciclista vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Deportivo Viedma vs Atenas

21.30 Estudiantes (Ola) vs La Unión

21.30 Petrolero vs Parque Sur

21.30 Rivadavia (Mza) vs Centro Español

21.30 Rocamora vs Platense

21.30 Temperley vs Villa Mitre.