Argentino se agrandó en Caballito

Poniendo una actitud tremenda para sobreponerse a los problemas -y con otra calidad de arbitraje- Argentino derrotó a Ferro Carril Oeste como visitante por 72 a 65. Sin dudas dos puntos de oro directos a la tabla posicional.

Además Japez trabajó sobre la marca de Balbi, Harper y Alessio que bajaron sensiblemente la producción respecto al juego realizado en Junín.

Argentino comenzó a edificar la victoria desde el comienzo con un encendido Junior Cequeira (1 triple con el que cerró el cuarto, 4 dobles y 2 simples), más una mano de Marcos Saglietti y un triple de Juan Cangelosi, fue suficiente para enmudecer el Héctor Etchart: 09-19.

Lejos de quedarse, el Turco siguió atacando la canasta y le propinó una verdadera paliza en el segundo cuarto (17-23) cuando aparecieron los triples de Marcos Saglietti (2) y Juan Cangelosi, mostrando el mejor pasaje de Anthony Kent (3 dobles con una volcada incluída).

Tras el reinicio Argentino tuvo una merma en el goleo y Ferro le entró por todos lados. Harper, Giddens, Balbi, Hernández y Gramajo sacudieron la red juninense.

Marvin Phillips (1 triple, 1 doble, 3 simples) fue importante para que el Turco se mantuviese ganador 48-55.

Pero Ferro siguió golpeando en el último cuarto y lo dio vuelta 65-64 con un triplazo de Peña, aunque hasta acá llegó.

Argentino, más allá de quedar abajo, tuvo siempre el partido controlado, no se desesperó ni dejó que la cosa se desmadrara.

Y lo tuvo a Junior Cequeira que manejó los hilos del equipo y le marcó el camino a la victoria hasta el último segundo. Brillante. Sin olvidarse que Matías Bortolín cacheteó la pelota del partido para meterla adentro, la cual dejó a Ferro con las manos vacías mucho antes de la chicharra final.

El Azul viaja hoy a Comodoro Rivadavia, donde mañana enfrenta a Gimnasia y Esgrima.

Anoche

Comunicaciones 73 vs Boca 82

San Martín 79 vs Weber Bahía 60

Hoy

21.30 Atenas (Cba) vs Peñarol

Mañana

19.30 Quilmes vs Obras

21 Olímpico vs Quimsa

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Boca

21.30 Gimnasia (Cr) vs Argentino

21.30 Regatas vs San Lorenzo

22 La Unión Fsa vs Weber Bahía.