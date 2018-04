Argentino se presenta en Caballito

Argentino visita esta noche a Ferro Carril Oeste, en el porteño barrio de Caballito.

El Turco buscará rehabilitarse luego de dos traspiés consecutivos de local, para no seguir perdiendo posiciones y caer en el lote de los del fondo de la tabla posicional.

Dirigen desde las 21 el platense Fabricio Vito y los mendocinos Mario Aluz y Ariel Rosas.

Revisan a Massarelli

En el día de la fecha será evaluado por el Dr. Javier Mastropiero, el basquetbolista Luciano Massarelli. El mismo se resintió de la operación del año pasado en la rodilla derecha. Estudios preliminares indican una lesión en el ligamento cruzado anterior de la nisma rodilla.

Anoche

Instituto 96 vs Peñarol 88

Obras 89 vs San Lorenzo 79

Regatas 90 vs Weber Bahía 78

La Unión Fsa 82 vs Estudiantes (Cdia) 79

Hoy

21 Ferro vs Argentino

21 Comunicaciones vs Boca

21.30 San Martín vs Weber Bahía