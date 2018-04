Ciclista perdió en Zárate

Ciclista Juninense sumó otra derrota en la Liga Provincial de Juveniles. Ayer por la tarde cayó en la ciudad de Zárate, ante Central Buenos Aires, por 90 a 84.

El próximo sábado recibe la visita del Club Gimnasia y Esgrima de la ciudad de Pergamino.

Además, en la quinta fecha de ayer, Regatas de San Nicolás le sacó el invicto como visitante a Ciudad de Saladillo al imponerse por 93 a 81. El Eemero quedó en el lote de punteros del campeonato. Detalle:

Resultados

Central Buenos Aires (Zárate) 90 vs Ciclista (Junín) 84

Ciudad (Saladillo) 81 vs Regatas (San Nicolás) 93

Atenas (La Plata) 50 vs Gimnasia (La Plata) 74

Libre: Gimnasia (Pergamino)



Sexta fecha (07/04)

Gimnasia (La Plata) vs Ciudad (Saladillo)

Regatas (San Nicolás) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Ciclista (Junín) vs Gimnasia (Pergamino)

Libre: Atenas (La Plata)





Séptima fecha (21/04)

Gimnasia (Pergamino) vs Regatas (San Nicolás)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Gimnasia (La Plata)

Ciudad (Saladillo) vs Atenas (La Plata)

Libre: Ciclista (Junín)



Octava fecha (28/04)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Atenas (La Plata)

Gimnasia (Pergamino) vs Gimnasia (La Plata)

Ciclista (Junín) vs Regatas (San Nicolás)

Libre: Ciudad (Saladillo)



Novena fecha (01/05)

Gimnasia (La Plata) vs Ciclista (Junín)

Atenas (La Plata) vs Club de Gimnasia y Esgrima (Pergamino)

Ciudad (Saladillo) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Libre: Regatas (San Nicolás)



Décima fecha (05/05)

Gimnasia (Pergamino) vs Ciudad (Saladillo)

Ciclista (Junín) vs Atenas (La Plata)

Regatas (San Nicolás) vs Gimnasia (La Plata)

Libre: Central Buenos Aires (Zárate)



Décimo primera fecha (12/05)

Atenas (La Plata) vs Regatas (San Nicolás)

Ciudad (Saladillo) vs Ciclista (Junín)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Gimnasia (Pergamino)

Libre: Gimnasia (La Plata)



Décimo segunda fecha (19/05)

Ciclista (Junín) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Regatas (San Nicolás) vs Ciudad (Saladillo)

Gimnasia (La Plata) vs Atenas (La Plata)

Libre: Gimnasia (Pergamino)



Décimo tercera fecha (25/05)

Ciudad (Saladillo) vs Gimnasia (La Plata)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Regatas (San Nicolás)

Club Gimnasia y Esgrima (Pergamino) (Pergamino) vs Ciclista (Junín)

Libre: Atenas (La Plata)

Décimo cuarta fecha (27/05)

Regatas (San Nicolás) vs Gimnasia (Pergamino)

Gimnasia (Pergamino) (La Plata) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Atenas (La Plata) vs Ciudad (Saladillo)

Libre: Ciclista (Junín)