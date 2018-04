Luciano Massarelli se resintió de la operación del año pasado

Argentino emitió ayer un parte de prensa sobre la situación del basquetbolista Luciano Massarelli.

Dice textualmente: “El jugador Luciano Massarelli sufrió una lesión en el partido ante Ferro el pasado sábado en El Fortín de Las Morochas , que lo obligó a abandonar el mismo en el segundo cuarto y no poder regresar más al mismo.

Esa noche se le efectuó una Resonancia Magnética en el Sanatorio Junín.

La misma arrojó una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El día miércoles será evaluado en Capital Federal por el Dr. Javier Mastropiero, que fue quien ya lo intervino quirúrgicamente con anterioridad”.

Mañana, contra Ferro

Mañana miércoles Argentino le devolverá las gentilezas de visita a Ferro Carril Oeste. Jugará en Caballito, desde las 21, con arbitraje del platense Fabricio Vito y los mendocinos Mario Aluz y Ariel Rosas.

Hoy

21 Instituto vs Peñarol

21 Obras vs San Lorenzo

21.30 Regatas vs Weber Bahía

22 La Unión Fsa vs Estudiantes (Cdia)

22 Olímpico vs Quilmes

Mañana

21 Ferro vs Argentino

21 Comunicaciones vs Boca

21.30 San Martín vs Weber Bahía