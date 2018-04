Ciclista dio un paso fundamental para quedarse

Ciclista Juninense ganó un juego clave ante Petrolero Argentino de Plaza Huincul por 87 a 69. En su lucha por la permanencia en la categoría.

El primer tiempo tuvo dos aristas diferentes. El cuarto inicial lo dominó la visita con los triples de Ariel Pau, Rodrigo Lavezzari y Esteban Cantarutti, más los aportes de Cedric Blossom en la pintura: 25-16.

Pero Ciclista amplió la defensa en el segundo cuarto, frenó la andanada de triples y edificó la remontada con Nahuel Paciotti y Karel Guzmán Abreu como principales exponentes ofensivos.

Y encima ligó en el final. Juan Ignacio laterza la tiró desde diez metros y concretó un triplazo que dejó el partido 37-36 al cierre del primer tiempo.

Tras el reinicio, Petrolero tiró por la borda una jugada de cinco puntos de los cuales metió solamente uno y Ciclista se lo hizo pagar con un triplazo que produjo el quiebre del partido.

Luego asentó la victoria jugando adentro de la pintura y consiguió muchos puntos con gran efectividad de la línea de simples a través de Xavier Carreras, Nahuel Paciotti y en el cierre Gianluca Vismara: 61-55.

Apenas comenzó el cuarto final, reaparecieron los triples de Petrolero para ponerse a 1 (63-62) con Lavezzari y Cantarutti a la cabeza, pero fue solamente un espejismo porque fue lo último que hizo en la cancha.

La vuelta de Ciclista al juego interior comenzó a ser incontrolable para Petrolero que entró en desesperación. La visita tomó lanzamientos apresurados, mal entrazados sus tiradores y le dio la oportunidad de la noche a Ciclista Juninense que sacó seis contragolpes letales para estirar cifras a 15 de diferencia, prácticamente indescontable en el contexto que estaba planteado el partido.

El Verdirrojo terminó ganando sin sobresaltos un partido clave y el miércoles va por todo a Concepción del Uruguay, donde enfrentará a Tomás de Rocamora.

Anoche

Villa Mitre 78 vs Estudiantes (Ola) 80

Ameghino 90 vs Hindú Club 86

Barrio Parque 96 vs Villa San Martín 84

San Isidro 67 vs Mitre (Tuc) 73

Parque Sur 80 vs Rocamora 73

Temperley 77 vs Centro Español 88

Deportivo Viedma 81 vs Rivadavia (Mza) 73

Mañana

21 Platense vs Estudiantes (Ola)

21.30 Deportivo Norte vs Hindú Club

21.30 Libertad vs Mitre (Tuc)

21.30 Oberá Tc vs Bhy Tiro Federal

21.30 Atenas vs Rivadavia (Mza)

21.30 Gimnasia (La Plata) vs La Unión.