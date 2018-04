Argentino no pudo contra Ferro Carril Oeste

Argentino perdió un juego clave ante Ferro Carril Oeste por 74 a 63. Se resintió de la rodilla derecha Luciano Massarelli y no jugó el segundo tiempo(le van a practicar una resonancia magnética para ver si hay lesión o fue un golpe fuerte).

El partido tuvo un clima enrarecido producto de algunos fallos discutibles de árbitros que subieron del TNA y todavía no entienden el juego de Liga. Y arrastran al resto de sus colegas. Entonces se desmadra todo. Se ofuscan los jugadores, los técnicos, el público y siempre hay un equipo perjudicado. Ese fue Argentino, al menos con claridad en el primer tiempo.

Después Argentino solamente jugó bien el primer cuarto que lo ganó ampliamente 19-11 (Kent, determinante en el goleo con 3 dobles y 3 simples).

Ya en el segundo cuarto Argentino hizo 9 goles.

Ferro dio vuelta el partido cuando Franco Balbi comenzó a gravitar con su juego (y muchísima gente de Junín lo fue a ver exclusivamente) produciendo una explosión en el equipo que lo llevó a ganar.

Además Harper (1 triple, 3 dobles) e Ignacio Alessio (4 dobles) descosieron la red del aro Turco para un primer tiempo de 35-28.

Pero lejos de reaccionar en el complemento, Argentino siguió chocando contra sus propios errores. Solo Marcos Saglietti empujó el carro, pero muy solo nada pudo hacer contra el orden que tuvo Ferro Carril Oeste para sostener el resultado ganador 57-46.

En el último cuarto lo de Ferro fue básico y elemental. Pelota por pelota, hacer correr el tiempo y caja de empleados.

Con el “chivo” en el lazo, Ferro cerró una noche extraordinaria de acuerdo a los manuales y le asestó un duro golpe al Turco que lo pone al borde de volver a remar en dulce de leche.

El miércoles juegan la revancha en Caballito.

Anoche

Hispano 85 vs Olímpico 101

San Lorenzo 96 vs Atenas (Cba) 83

Hoy

Comunicaciones vs Weber Bahía

Obras vs Boca

Quimsa vs Quilmes

La Unión Fsa vs San Martín

Regatas vs Estudiantes (Cdia)