Ciclista recibe a Ciudad de Saladillo

Ciclista Juninense perdió en su visita a la ciudad de las diagonales, por la tercera fecha de la Liga Provincial de Juveniles.

El quinteto Verdirrojo cayó ante Atenas, en Suplementario, por 65 a 62 (60 iguales).

Esta tarde recibe la visita de Ciudad de Saladillo, desde las 16.

Resultados

Ciudad (Saladillo) 69 vs Gimnasia (Pergamino) 64

Atenas (La Plata) 65 vs Ciclista (Junín) 62

Gimnasia (La Plata) 95 vs Regatas (San Nicolás) 73

Libre: Central Buenos Aires (Zárate)

Hoy, cuarta fecha

Regatas (San Nicolás) vs Atenas (La Plata)

Ciclista (Junín) vs Ciudad (Saladillo)

Gimnasia (Pergamino) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Libre: Gimnasia (La Plata)

Quinta fecha

Central Buenos Aires (Zárate) vs Ciclista (Junín)

Ciudad (Saladillo) vs Regatas (San Nicolás)

Atenas (La Plata) vs Gimnasia (La Plata)

Libre: Gimnasia (Pergamino)