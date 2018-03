Sarmiento se jugará esta noche la permanencia, en Mar del Plata

Sarmiento de Junín tiene esta noche la parada más difícil del campeonato Federal de básquetbol. Desde las 21.30 se juega la permanencia en la categoría, visitando a Unión de Mar del Plata, elenco donde juega el pivot juninense Agustín Acuña.



El partido se juega en 9 de Julio 3749, del residencial barrio de Nueva Pompeya, en la balnearia ciudad bonaerense y la dirigencia del CAS pidio medidas de seguridad para el encuentro de hoy, ya que en el anterior partido ante los unionistas hubo problemas al terminar el cotejo, solicitando además más presencia policial, árbitros experimentados y un comisionado técnico que no sea de Mar del Plata, señaló José Molinari, cabeza visible del baloncesto sarmientista.

La fecha de hoy, última de la etapa clasificatoria, tiene estos encuentros previstos:

Racing de Chivilcoy vs. Zárate Básket Independiente; Sportivo Escobar ante Argentino de Pergamino; Unión de Mar del Plata vs. Sarmiento de Junín y Belgrano de San Nicolás vs. Club Presidente Derqui.