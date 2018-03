Ciclista Juninense ganó y salió del fondo

Ciclista Juninense salió del fondo de la tabla posicional, al golear anoche a Rivadavia de Mendoza por 82-51.

Fue otro Ciclista defendiendo. Maniató a su adversario de turno con una asfixiante presión en toda la cancha, no lo dejó pensar, razonar, no dejó hacer su juego más fuerte. Por eso le ganó de punta a punta el partido.

Ofensivamente, en el primer cuarto, jugó interno para el nuevo extranjero, Reque Newsome (3 dobles) que exigió a la defensa oponente a cerrar la pintura. Y allí entró en acción Karel Guzman Abreu, que encontró los espacios para penetrar. El cubano hizo 7 puntos en un ratito y Ciclista se disparó en el marcador para un parcial de 22-13.

Los recambios verdirrojos le dieron oxígeno para continuar con una marca individual extendida a toda la cancha y directamente fusiló a Rivadavia en diez minutos brillantes.

Hizo un cuarto de 21 a 9 (43-22) que prácticamente sentenció a los mendocinos al cierre del primer tiempo.

Nahuel Paciotti, Gianluca Vismara, Federico Oggero y Juan Ignacio Laterza fueron los exponentes ofensivos locales.

El tercer cuarto fue un calco del anterior, pero con la salvedad de que la visita metió cuatro puntos más.

Después, todo de Ciclista. Veinticuatro goles y festival con las volcadas de Karel Guzmán Abreu y los aportes de Reque Newsome: 67-41.

El último cuarto estuvo demás.

El próximo miércoles, es nuevamente local ante Deportivo Viedma.

Anoche

Hindú Club 93 vs Libertad 82

Independiente (Sde) 73 vs San Isidro 66

Rocamora 76 vs Atenas 75

Hoy

20 Petrolero vs Gimnasia (La Plata)

Mañana

21 Villa Mitre vs Parque Sur

21.30 Deportivo Norte vs Unión (Sf)

21.30 Estudiantes (Ola) vs Deportivo Viedma

21.30 La Unión vs Atenas.