Los Indios no pudo contra Sarmiento de Coronel Suárez

Los Indios cayó anoche 82 a 67 y quedó complicado en el play off ante Sarmiento de Coronel Suárez.

Los Indios hizo un gran esfuerzo en el primer cuarto por contener a Maximiliano Sterz y Pablo Rodríguez, pero fue muy desgastante. Pudo cerrar el resultado 18-19 aunque no logró continuidad hacia los segundos diez minutos.

Sarmiento se fue alejando en el marcador obteniendo puntos desde el banco con Carlos Verdecchia y Juan Ignacio Ferraro. Paralelamente el Canario se quedó sin gol, aunque no muy lejos en el marcador al finalizar el primer tiempo 30-37 (Arrascaete-Paquinelli-Chemile los mejores exponentes locales).



Ya en el tercer cuarto la visita extendió las cifras porque Pablo Rodríguez le solucionó todos los problemas. Le dio gol y le marcó el camino de la victoria. Fue 48-61 a diez minutos del final.

Nada que hacer para Los Indios en el último cuarto. Sarmiento, con el partido controlado, hizo correr la pelota, seleccionó los lanzamientos a la canasta y siguió estirando las diferencias para terminar ganando sin sobresaltos.

El viernes próximo sigue la serie en Coronel Suárez.

Otros juegos

Independiente (Tandil) 60 vs Gimnasia y Esgrima (Pergamino) 77.

Sportivo Pilar 73 vs Atenas (La Plata) 69

Estrella (Bahia Blanca) 82 vs Regatas (San Nicolás) 71