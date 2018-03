Los Indios recibe esta noche a Sarmiento de Coronel Suárez

Los Indios arranca esta noche la segunda fase de play off por el campeonato provincial de clubes de básquetbol.

Desde las 21.30 recibe la visita de Sarmiento de Coronel Suárez, partido que será controlado por la terna Luciano Yamán (Esteban Echeverría), Raúl Imosi y Luis Ranzini (Zárate). Como comisionado técnico actuará el pergaminense Marcelo Tramonte.

En Los Indios retorna Martín Paquinelli, quien ya purgó la fecha de suspensión que le impuso lel Honorable Tribunal de Penas de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires.

Otros juegos

Independiente (Tandil) vs Gimnasia y Esgrima (Pergamino). Hoy 21.30. Sebastian Giannino (Bahía Blanca)-Mauro Pereyra y Noel Leguizamon (Mar del Plata). Comisionado Técnico: Miguel Firpo (Bahía Blanca).

Sportivo Pilar vs Atenas (La Plata). Hoy 21.30. Raúl Sánchez (Junín) - Ezequiel Valente y Juan Manuel Petroni (San Nicolás). Comisionado Técnico: Miguel Cestari (Chivilcoy). Juegan en la ciudad de Campana.

Estrella (Bahía Blanca) vs Regatas (San Nicolás). Hoy 21. Lucas Bianco- Rodrigo Garcia -Guillermo Goizueta (Tres Arroyos). Comisionado Técnico: Néstor René Schernenco (Bahía Blanca).