Ciclista juega en Viedma

Ciclista Juninense juega esta noche en Viedma, Río Negro. Desde las 21.30 visita a Deportivo con arbitraje del capitalino Leonardo Zalazar y el cordobés Alberto Ponzo.

El Verdirrojo buscará volver a la victoria, luego de la derrota de anteanoche ante Atenas. Detalle:

Hoy

21.30 Unión (Sf) vs Ameghino

21.30 Centro Español vs Platense

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista

Jueves 22

21 Talleres (Tafí Viejo) vs San Isidro

21 Estudiantes (Ola) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Villa San Martín vs Libertad

21.30 Parque Sur vs Atenas

Viernes 23

21.30 Oberá Tc vs Deportivo Norte

21.30 Centro Español vs Gimnasia (La Plata)

21.30 La Unión vs Temperley

22 Echagüe vs Ameghino.