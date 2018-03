Argentino vapuleó a Comunicaciones

Argentino sumó otra victoria clave ante Comunicaciones de Corrientes y con una jugosa diferencia de +19, por si acaso la necesitare en un futuro.

Fue un monólogo de Argentino. Empezó ganando, plasmando en la cancha un básquet rápido y contundente: 12-4 en 3 minutos con la cualidad de que todos los jugadores titulares se habían hecho presentes en la canasta.



Pero después tuvo una sequía de cinco minutos, aunque la visita no lo supo aprovechar para pasar al frente.

Después apareció Luciano Massarelli con una ráfaga de goles para destrabar el marcador y que Argentino terminara ganando 20-14.

Lo que varió en el segundo cuarto fue que el Turco pudo correr con Marcos Saglietti, Luis Cequeira y las concreciones de Matías Bortolín por el eje de la cancha. Después se sumaron Luciano Massarelli y Darren Phillips para un primer tiempo contundente de 43-31.

Y para definir el partido fue suficiente el tercer cuarto (23-13). Lo que faltaba era que aparecieran los triples de Juan Cangelosi (2) y desde el banco los de Gastón García. Además Anthony Kent (3 dobles, 1 simple), imparable, y Luciano Massarelli (fue el único jugador local presente con el gol en todos los cuartos) que nunca falla.

El último cuarto fue para los que llegaron desde el banco y rindieron muy bien. Matías Bortolín (3 dobles), Guido Mariani (2 dobles, 2 simples), Gastón García (1 doble, 2 simples), Darren Phillips y Gianni Dubois con un doble cada uno.



Comunicaciones mostró como mejores armas en todo el juego a Fernando Funes y Lucas Arn. El resto, muy pobre.

Argentino sigue jugando de local. Este domingo llega el poderoso Quimsa de Santiago del Estero.

Anoche

Boca 91 vs San Lorenzo 88

Gimnasia (Cr) 78 vs Estudiantes (Cdia) 73

Regatas 108 vs Atenas (Cba) 83

San Martín 85 vs Salta Basket 78