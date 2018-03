Ciclista no pudo con Atenas

No pudo mejorar Ciclista Juninense en la visita a Patagones y terminó cayendo 70-60. Newsome hizo su presentación con un gran juego, pero el resto del equipo no aportó y la derrota fue inevitable. Con este resultado, el Verdirrojo sigue sin ganar en la ruta en lo que va del 2018 y llegó a 17 derrotas en fila. Daniel “Zeta” Rodríguez hizo su presentación finalmente como entrenador, tras tener un solo entrenamiento al Mediodía.

Atenas Arrancó impreciso, se acomodó con el correr de los minutos y terminó festejando con Agostino (22 puntos), King (17) y Cutley (17) como goleadores.

Partido complicado en la previa para el local. Cuatro derrotas al hilo en el lomo, la presión de superar al último de la tabla y dos bajas que mermaron la rotación, Luciano Tantos (isquiotibial) y Agustín Sánchez (gastroenteritis). Así encaró Atenas el partido.

Fue de menos a más y se quedó con un valioso 70 a 60 que infló la moral maragata.



Le costó hacer pie al conjunto maragato. Repartió las primeras opciones en ataque con Agostino, King y Cutley. Aunque se quedó y Ciclista, con un tremendo Reque Newsome, quedó 17-10 al frente. El interno que debutó con la verdirroja ante el Griego anotó 17 de los 34 puntos de su equipo en el primer tiempo.

Al iniciar el segundo cuarto hubo una baja de tensión eléctrica que obligó a parar el duelo por unos minutos. Al reanudarse, la imagen defensiva de Atenas mejoró. Presionó y complicó el traslado. Controló por momentos el juego y llegó a empatarlo en 23. Aunque le costó estar fino adelante. Eso lo sintió sobre todo cuando reapareció Newsome en la visita (30-34).

La misma tónica continuó en el tercero, con Ciclista al frente a pesar de las arremetidas griegas. Hasta que King lo igualó en 45 con un triple a 45°. Minutos más tarde, el propio estadounidense rompió y anotó de bandeja (47-45) para darle paso a un bombazo a la carrera de Agustín Giarraffa que terminó de levantar al pueblo griego (50-45).

Atrás permitió apenas dos puntos en los 4m25s finales del cuarto. Esa defensa fue el puntapié de la victoria. Construyó desde ahí el 70-60 final. Tuvo a Agostino como carta goleadora y encontró en Giarraffa a una buen alternativa desde el banco, algo que le había faltado al principio.

Atenas recuperó la memoria y gracias a eso, la confianza. Lo hizo en el momento justo antes de encarar una dura gira por Entre Ríos: Jueves con Parque Sur, sábado ante Rocamora y lunes contra La Unión.

El próximo partido de Ciclista es ante Deportivo Viedma, una chance que debe aprovechar si o sí para empezar a torcer el rumbo en este Torneo Nacional de Ascenso.



