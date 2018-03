Argentino recibe la visita de Comunicaciones

Argentino vuelve a ser local luego de su gira por la capital cordobesa.

Desde las 21.30 recibe la visita de Comunicaciones de Mercedes, Corrientes.

Este rival directo por la permanencia en la categoría, llega golpeado anímicamente tras perder por 1 simple (78-77) hace cuarenta y ocho horas en Bahía Blanca.

Dirigirán este partido el capitalino Oscar Brítez y los santafesinos Silvio Guzmán-Gonzalo Delsart. Detalle:

Anoche

Obras 00 vs Olímpico 00

Hoy

21.30 Argentino vs Comunicaciones

21.30 Boca vs San Lorenzo

21.30 Gimnasia (Cr) vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs Salta Basket

Miércoles 21

21 Ferro vs Olímpico

21 Instituto vs Quimsa

21 Quilmes vs Weber Bahía

Cambios en el programa Turco

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Ferro Carril Oeste

Abril

04/04 (V) Ferro Carril Oeste

06/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

18/03 (L) Peñarol MdP

21/03 (V) Comunicaciones

23/03 (V) Estudiantes

29/03 (L) La Unión Fsa.