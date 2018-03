Ciclista Juninense perdió en San Nicolás

Ciclista Juninense perdió en el debut por la Liga Provincial de Juveniles (U19) ante el Club de Regatas Corrientes por 73 a 43.

El partido se jugó a la vera del río Paraná de las Palmas, donde el Verdirrojo no pudo hacer pie en el segundo cuarto (16-3) y en el complemento todo le fue mucho más difícil de resolver.

El próximo sábado recibe la visita de Gimnasia y Esgrima La Plata. Detalle:

Zona Norte 2

Primera fecha

Regatas (San Nicolás) 73 vs Ciclista (Junín) 43

Atenas (La Plata) 81 vs Central Buenos Aires (Zárate) 65

Gimnasia (La Plata) 95 vs Gimnasia (Pergamino) 50

Libre: Ciudad (Saladillo)



Segunda fecha (24/03)

Ciclista (Junín) vs Gimnasia (La Plata)

Gimnasia (Pergamino) vs Atenas (La Plata)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Ciudad (Saladillo)

Libre: Regatas (San Nicolás)

Tercera fecha (29/03)

Ciudad (Saladillo) vs Gimnasia (Pergamino)

Atenas (La Plata) vs Ciclista (Junín)

Gimnasia (La Plata) vs Regatas (San Nicolás)

Libre: Central Buenos Aires (Zárate)



Cuarta fecha (31/03)

Regatas (San Nicolás) vs Atenas (La Plata)

Ciclista (Junín) vs Ciudad (Saladillo)

Gimnasia (Pergamino) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Libre: Gimnasia (La Plata)



Quinta fecha (02/04)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Ciclista (Junín)

Ciudad (Saladillo) vs Regatas (San Nicolás)

Atenas (La Plata) vs Gimnasia (La Plata)

Libre: Gimnasia (Pergamino)



Sexta fecha (07/04)

Gimnasia (La Plata) vs Ciudad (Saladillo)

Regatas (San Nicolás) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Ciclista (Junín) vs Gimnasia (Pergamino)

Libre: Atenas (La Plata)



Séptima fecha (21/04)

Gimnasia (Pergamino) vs Regatas (San Nicolás)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Gimnasia (La Plata)

Ciudad (Saladillo) vs Atenas (La Plata)

Libre: Ciclista (Junín)



Octava fecha (28/04)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Atenas (La Plata)

Gimnasia (Pergamino) vs Gimnasia (La Plata)

Ciclista (Junín) vs Regatas (San Nicolás)

Libre: Ciudad (Saladillo)

Novena fecha (01/05)

Gimnasia (La Plata) vs Ciclista (Junín)

Atenas (La Plata) vs Gimnasia (Pergamino)

Ciudad (Saladillo) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Libre: Regatas (San Nicolás)



Décima fecha (05/05)

Gimnasia (Pergamino) vs Ciudad (Saladillo)

Ciclista (Junín) vs Atenas (La Plata)

Regatas (San Nicolás) vs Gimnasia (La Plata)

Libre: Central Buenos Aires (Zárate)



Décimo primera fecha (12/05)

Atenas (La Plata) vs Regatas (San Nicolás)

Ciudad (Saladillo) vs Ciclista (Junín)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Gimnasia (Pergamino)

Libre: Gimnasia (La Plata)



Décimo segunda fecha (19/05)

Ciclista (Junín) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Regatas (San Nicolás) vs Ciudad (Saladillo)

Gimnasia (La Plata) vs Atenas (La Plata)

Libre: Gimnasia (Pergamino)