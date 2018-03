Ciclista se presenta en Carmen de Patagones

Con la urgencia de ganar, Ciclista Juninense juega esta noche en Carmen de Patagones.

Visita a Atenas, entidad que recientemente despidió al entrenador Facundo Sucatzky. Manuel Gelpi, quien era el asistente, sigue al frente del equipo.

Lo mismo sucedió en Ciclista Juninense, que cesanteó a Guillermo Tasso y hoy dirigirá el técnico asistente Nicolás González. Luego asumirá el Zeta Rodríguez.

Partido de difícil pronóstico con dos árbitros de primera línea para controlarlo: Daniel Rodrigo (Capital) y Javier Sánchez (Bahía Blanca).

Debuta Reque Newsome

El sábado por la noche entrenó en el Coliseo del Boulevard y luego viajó con el plantel. Reemplaza a Rodrigo Goncalvez, quien se vuelve a Brasil para solucionar unos problemas de papeles a los fines de obtener una visa permanente en nuestro país para el futuro (tendría ofertas de la LNB).

Newsome, nacido en St. Petersbourg (FL). Estados Unidos, es un pivot de 2.04 metros. Debutó en la Liga Nacional con Estudiantes de Bahía Blanca en 2010, ante Peñarol, y viene de jugar en el Uruguay.

También es llamado “El señor de los tatuajes” -tiene en su espalda la cara de Jesús y en sus antebrazos las leyendas "Lord knows" (Dios sabe) y "The strong will survive" (El fuerte sobrevivirá)- por sus 16 aplicaciones totales en el cuerpo.

Hoy

21 Barrio Parque vs Talleres (Tafí Viejo)

21.30 Atenas vs Ciclista

21.30 Villa San Martín vs Deportivo Norte

21.30 Parque Sur vs Temperley

21.30 Petrolero vs Platense

21.30 Rivadavia (Mza) vs Villa Mitre

22 Hindú Club vs Independiente (Sde)

Martes 20

22 Mitre (Tuc) vs San Isidro

Miércoles 21

21.30 Unión (Sf) vs Ameghino

21.30 Centro Español vs Platense

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista

Jueves 22

21 Talleres (Tafi Viejo) vs San Isidro

21 Estudiantes (Ola) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Villa San Martín vs Libertad

21.30 Parque Sur vs Atenas

Viernes 23

21.30 Oberá Tc vs Deportivo Norte

21.30 Centro Español vs Gimnasia (La Plata)

21.30 La Unión vs Temperley

22 Echagüe vs Ameghino

Sábado 24

21 Hindú Club vs Libertad

21 Ciclista vs Rivadavia (Mza)

21.30 Independiente (Sde) vs San Isidro

21.30 Rocamora vs Atenas

Domingo 25

20 Petrolero vs Gimnasia (La Plata).