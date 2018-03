Argentino tampoco pudo contra Instituto de Córdoba

Si Argentino no había podído contra el más fácil, en la teoría, ante el màs difícil la cosa iba a ser poco màs que inviable.

Así fue. El Turco hizo un esfuerzo en el primer tiempo, empujado por los aciertos de Marcos Saglietti y Junior Cequeira, pero se cayó en el tercer cuarto. Fue para un pasaje para el olvido. Los triples de Davis fueron lapidarios (3 más 1 doble y 2 simples) produciendo una estampida en el marcador (25-13) que iba a ser irremontable en el último cuarto.

El martes 20 vuelve a ser local ante Comunicaciones de Corrientes, un rival directo por la permanencia. Dirigirán en Junín el capitalino Oscar Brítez, el cordobés Silvio Guzmán y el santafesino Gonzalo Delsart.

Anoche

Instituto 89 vs Argentino 76

Quimsa 72 vs San Martín 81

Peñarol 69 vs Gimnasia (Cr) 80

Hoy

21 San Lorenzo vs Estudiantes (Cdia)

21 Weber Bahía vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs Salta Basket

22 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)