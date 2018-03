Villa Mitre derrotó a Ciclista en el Coliseo

Villa Mitre logró dos valiosos puntos en el Coliseo tras vencer a Ciclista por 77 a 74. En un juego muy parejo, con cinco segundos en el reloj, Juan Ignacio Catalano anotó un triple en soledad y le dio la victoria a su equipo.

Inusual formación inicial propuso Guillermo Tasso para el comienzo del partido, primera vez en cancha para Barrozo, Laterza, Guzmán, Carreras y Goncalves. Por el lado de la visita, Carbone apostó a los mismos de siempre Cocha, Portillo, Catalano, Criswell y Anderson. Esto generó en el local vibras positivas, ya que en los primeros cinco minutos enfocados en una defensa asfixiante pudo correr la cancha (Carreras dos robos, un robo Laterza y otro Barrozo) y sacar una ventaja de siete puntos que obligó al entrenador capitalino a solicitar minuto (12-5).

En el regreso a las pistas, Ciclista sacó la máxima de ocho hasta el momento (20-12) continuando con esa defensa que a Villa Mitre le costaba destrabar. Aunque el equipo capitalino en los últimos tres minutos fue limando la diferencia de la mano de Cocha que se mostraba intratable con los lanzamientos a media distancia y acompañado por Criswell que anotaba con penetraciones al canasto. El cierre contó con la particularidad que en el elenco juninense, llegaron los primeros puntos de Tobías Franchela en el profesionalismo tras un lanzamiento externo desde la esquina que desató la alegría de todo el Coliseo, aunque con el reloj atorando a la visita Cocha se encargó de anotar un doble y el tanteador quedó 23 -18 para el dueño de casa.

En el segundo segmento, el verdirrojo se mantuvo al frente en el tanteador y Tasso siguió manteniendo en cancha la ficha juvenil tras su anotación que acompañado por Laterza en la conducción llevaron al equipo y mantuvieron la eficacia atrás. Con el transcurso de los minutos, Villa Mitre fue moviendo el banco, Carbone le dio descanso a Cocha extenuado y Portillo se hizo cargo de la base, el experimentado fue inteligente a la hora de distribuír el juego y la visita fue descontando nuevamente, hasta emparejar las acciones con un triple del mismo Portillo desde 45 grados (33-32).

De ahí en más, el equipo de Carbone tomó las riendas del juego y desorientó al pedalero que se fue enredando en ofensiva pese a rotar el equipo. Con dos libres a falta de cinco segundos de Ibarra la visita cerró arriba 41-43.

En el tercer segmento, se vió lo mejor del equipo de Carbone, con Cocha nuevamente en acción, el verde fue paciente adelante, lastimó con penetraciones por el eje sobre todo causa del pick and roll con Anderson y con la zona congestionada supo abrir para la mano efectiva de Ibarra o Barbotti. Criswell y Portillo le brindaron su aporte en momentos donde apretaban los zapatos. Ciclista fue todo Goncalves, el brasilero bien hundido en la pintura fue una garantía para no perderle pisada a su rival que terminó al frente 61 – 64.

En los últimos 10 minutos el juego fue golpe por golpe, Villa Mitre siempre al frente seguía manejando los ritmos a través de Portillo, en tanto que Ciclista era puro empuje con Guzmán. Además los capitalinos empezaron a encontrar los caminos con Anderson que aparecía en los huecos defensivos de Ciclista. Los de Tasso, sin bajar los brazos forzaron la doble y hasta la triple oportunidad por posesión para seguir con vida. En el minuto final, Oggero con dos libres empató el jugo en 74. Villa Mitre en la siguiente solicitó minuto, pero en la salida Portillo hizo rebotar la pelota en sus pies para perderla y darle nuevamente la oportunidad al dueño de casa que apostó al triple del cubano nacido en la Habana, pero no anotó.

Con cinco segundos en el reloj y tras una jugada embarrada, Catalano se encontró en soledad desde la punta y no perdonó. Anotó un triple de la esquina y separó a su equipo a tres puntos. En la siguiente, fue nuevamente el escolta extranjero quién trató de forzar el suplementario y no lo logró, para que Villa festeje en el Coliseo y se lleve un triunfo muy valioso de cara a sus aspiraciones.

Ciclista por su parte, arrastra dos derrotas seguidas y mañana por la noche emprende viaje hacía Patagones y Viedma donde jugará los días lunes y miércoles.

Anoche

San Isidro 77 vs Libertad 76

Platense 105 vs La Unión 100

Petrolero 85 vs Deportivo Viedma 64

Hoy

20 Ameghino vs Talleres 20.30 Villa San Martín vs Independiente (Sde)

22 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)