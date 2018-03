Ciclista Juninense recibe a Villa Mitre

Ciclista Juninense vuelve a ser local. Desde las 21.30 recibe la visita de Villa Mitre de Capital Federal, en un juego clave.

Dirigen el santiagueño Gustavo D´Anna y el capitalino Cristian Salguero. Detalle:



Anoche

Obera Tc 77 vs Independiente (Sde) 70

Unión (Sf) 79 vs Barrio Parque 59

Atenas 76 vs Estudiantes (Ola) 92

Rivadavia (Mza) 85 vs Rocamora 80

Hoy

21 San Isidro vs Libertad

21 Platense vs La Unión

21.30 Ciclista vs Villa Mitre

21.30 Petrolero vs Deportivo Viedma



Mañana

20 Ameghino vs Talleres (Tafi Viejo)

20.30 Villa San Martín vs Independiente (Sde)

22 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

Domingo 18

21 Bhy Tiro Federal vs Echagüe

21.30 Centro Español vs Deportivo Viedma

Lunes 19

21 Barrio Parque vs Talleres (Tafi Viejo)

21.30 Atenas vs Ciclista

21.30 Villa San Martín vs Deportivo Norte

21.30 Parque Sur vs Temperley

21.30 Petrolero vs Platense

21.30 Rivadavia (Mza) vs Villa Mitre

22 Hindú Club vs Independiente (Sde)



Martes 20

22 Mitre (Tuc) vs San Isidro

Miércoles 21

21.30 Unión (Sf) vs Ameghino

21.30 Centro Español vs Platense

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista