Argentino falló en el cierre contra Atenas

Argentino falló en el cierre y perdió anoche contra Atenas como visitante por 79-75. Mañana sábado enfrenta a Instituto, también en la capital cordobesa.

Atenas se disparó en el primer cuarto porque Argentino tuvo dificultades para contener a Jerome Meyinsse (3 dobles, 3 simples) y descuidó el perímetro recibiendo dos triples claves de Donald Sims y Juan Fernández Chávez (21-17).

Pero en los segundos diez minutos el Turco ajustó la defensa y frenó a todos los iniciales locales, a tal punto que solo Nicolás Romano pudo convertir un triples.

Por contrapartida Argentino contó con un Luciano Massarelli (5 dobles) que calentó máquina, contagiando a Matías Bortolín (2 dobles, 1 simples) y posteriormente los triples de Junior Cequeira.

De esta manera el Azul ganó 21-13 el cuarto y redondeó un parcial triunfal de 34-38.

Y siguió dominando el tercer cuarto de punta a punta. Luciano Massarelli y Anthony Kent lucieron impecables en la ofensiva, con el acompañamiento de Juan Cangelosi y Marvin Phillips que no fallaron desde la línea.

Por eso el quinteto juninense siguió arriba en el marcador 55-56 a diez minutos de la chicharra final.

En el último cuarto Argentino perdonó demasiado a Atenas. Marró varias ofensivas consecutivas –algunas increíbles- y le dio en reiteradas ocasiones la posibilidad de rehabilitarse a Atenas, hasta que por antonomasia el Griego se quedó con el partido.

Pudo correr en algunos pasajes para definir de contragolpe (Donald Sims y Roquez Johnson) y contó con dos triplazos de Juan Fernández Chávez que lo mandaron arriba en el marcador para no abandonar más esa condición.

Más allá de esto Argentino intentó la heroica en los minutos finales (siempre corriendo de atrás) –que a veces sale y a veces no- y en este caso no salió.

Atenas clausuró el juego asegurando los puntos desde la línea de tiros libres y terminó festejando ante su gente que en buen número copó el polideportivo Carlos Cerutti.

Anoche

Quilmes 100 vs Gimnasia (Cr) 98

Olímpico 76 vs San Martín 80



Hoy

21 Ferro vs Obras

Mañana

21 Instituto vs Argentino

21 Quimsa vs San Martín

21 San Lorenzo vs Estudiantes

21.30 Peñarol vs Gimnasia