La Unión superó claramente a Ciclista

Ciclista Juninense tampoco pudo en Colón y cayó 71-57. El equipo de Tasso careció de gol y acumuló su derrota número 16 consecutiva en condición de visitante. La Unión se presentó con 4 jugadores ex Ciclista: Merlo, Picton, Lambrisca y el debutante Albert Jackson, quien hizo un muy buen trabajo defensivo.

El primer tiempo ya fue mejor para el local. Muy bien jugó el escolta Alejo Crotti, decisivo desde la línea de 6,75. La entrada de Fraga fue importante también. Por Ciclista, destellos de calidad de Guzmán pero no mucho más. El primer tiempo terminó 37-30.

En la segunda etapa, Ciclista intentó reaccionar pero La Unión estuvo muy sólido. Crotti y Fraga siguieron lastimando, más un buen aporte de Albert Jackson y Facundo Mendoza. Merlo no tiró tanto al aro, pero manejó los hilos muy bien. Así pasó el tiempo y la victoria fue justa. El equipo de Bogliacino le ganó 3 de los 4 partidos a Ciclista en esta temporada. El Verdirrojo sigue último con Gimnasia LP, y el viernes tiene un juego el Coliseo para recuperarse, ante Villa Mitre.

Anoche

Deportivo Norte 86 vs Villa San Martín 69

La Unión 71 vs Ciclista 57

Hoy

Villa Mitre vs Rocamora

Centro Español vs Petrolero

Deportivo Viedma vs Estudiantes (Ola)