Argentino se llevó puesto a Obras Sanitarias

Salvo el doble inicial de Maurice Kemp que abrió el marcador, Obras nunca fue al frente en el tablero. Esto hizo del partido un monólogo Turco que no dejó ninguna duda que fue el mejor de la noche y ganó para sumar dos puntos directos a la tabla posicional que lo dejan con un buen puntaje. Mitad victorias y mitad derrotas, dentro de los diez mejores equipos de la LNB:

Gran primer cuarto con una ofensiva demoledora en manos de Cequeira, Massarelli, Saglietti y Bortolín: 27-18.



El segundo cuarto marcó la transición del partido donde no se sacaron ventajas (15-15) pero Argentino conservó la diferencia. Básicamente el juego interno para Anthony Kent (1 doble, 5 simples) y Darren Phillips (2 dobles) fue suficiente para un parcial favorable al Turco por 97 a 86.

La acción volvió en el tercer cuarto. 31-25 para el Turco con una descollante tarea de Luciano Massarelli 2 triples, 2 dobles, 3 simples), las volcadas de Matías Bortolín y los aportes triples de Junior Cequeira-Darren Phillips.

Fue 73-18 y casi definido. Pero Obras siguió peleando, siempre de atrás, pero intentando vender cara su derrota.

Seis triples determinantes de Argentino dieron por tierra con las aspiraciones visitantes. Tres de Juan Cangelosi que hicieron saltar a la gente de sus butacas, Cequeira, Massarelli y Phillips.

Argentino hace nuevamente las valijas para la gira por la capital cordobesa, donde enfrentara a Instituto y Atenas.





Anoche

Comunicaciones 100 vs Hispano 94

La Unión Fsa 98 vs Peñarol 92

Olímpico 98 vs Boca 83



Hoy

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs San Martín de Corrientes.