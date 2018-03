Ciclista Juninense lo resolvió bien ante Platense en el Coliseo

Ciclista Juninense frenó al líder, Platense, superándolo anoche por 77 a 71 en un gran partido de básquetbol disputado en el estadio Raúl Chuny Merlo.

El Verdirrojo capitalizó los errores de Platense en el primer cuarto y lo ganó 16-11. Los tres triples de Karel Guzmán Abreu marcaron el rumbo del juego para el Verdirrojo.

Y Ciclista continuó con más de la misma medicina. Un triple de Oggero y otro de Guzmán Abreu hicieron pedir un temprano tiempo muerto a la visita. Pero nada cambió. Ciclista estiró los números a doce y pasó a comandar las acciones con tranquilidad arribando a un primer tiempo ganador de 35-30.

Ciclista se dejó estar en el arranque del segundo tiempo y en dos minutos y fracción pasó a perder el partido 38-39. Genaro Lorio, Matías Aristu y una tremenda volcada de Tyrone Lee mandaron al frente al Calamar.



Pero después de un parate en el juego por una discusión de hinchas en la platea, Ciclista volvió a comandar las acciones y terminó ganando 51-49.

En el último cuarto Ciclista cambió doble por doble llevando el partido a un final cerrado donde le tiró la localía encima para resolver el problema. Bien el banco local en los instantes finales, aplicando en la cancha lo que dicen los manuales.

El lunes, Ciclista visita a La Unión de Colón, otro rival complicado en la ruta.

Anoche

Ameghino 68 vs Bhy Tiro Federal 71

Villa San Martín 83 vs Mitre (Tuc) 90

Estudiantes (Ola) 98 vs Centro Español 93

Rocamora 109 vs Rivadavia (Mza) 115

Hoy

21.30 Oberá Tc vs Libertad

21.30 Temperley vs Deportivo Viedma

Domingo 11

21 Barrio Parque vs Bhy Tiro Federal

21 Independiente (Sde) vs Mitre (Tuc)

21 San Isidro vs Hindú Club

21 Parque Sur vs Rivadavia (Mza)

21 Villa Mitre vs Gimnasia (La Plata)

22 Echagüe vs Unión (Sf)

Lunes 12

21.30 Deportivo Norte vs Villa San Martín

21.30 La Unión vs Ciclista