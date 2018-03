Ciclista recibe a Platense

Ciclista Juninense tiene enfrente esta noche al líder del campeonato. Difícil, pero no imposible. Ya le ganó en nuestra ciudad la fase inicial de este certamen.

Más allá que las condiciones hoy son otras, la promesa de buen partido de básquetbol para ver está asegurada en el Coliseo del Boulevard.

Platense viene primero y Ciclista marcha en el fondo de la tabla posicional, por lo que las necesidades son distintas. El Calamar buscará ganar para afirmase arriba y el Verdirrojo tiene la urgencia de triunfar para salir del la difícil posición que ostenta.

Dirigen desde las 21,30 el chubutense Julio Dinamarca y el mendocino Pablo Leyton.

Anoche

Gimnasia de La Plata 89 vs Deportivo Viedma 79

Hoy

21.30 Ameghino vs Bhy Tiro Federal

21.30 Villa San Martín vs Mitre (Tuc)

21.30 Ciclista vs Platense

21.30 Estudiantes (Ola) vs Centro Español

21.30 Rocamora vs Rivadavia (Mza)

Sábado 10

21.30 Oberá Tc vs Libertad

21.30 Temperley vs Deportivo Viedma

Domingo 11

21 Barrio Parque vs Bhy Tiro Federal

21 Independiente (Sde) vs Mitre (Tuc)

21 San Isidro vs Hindú Club

21 Parque Sur vs Rivadavia (Mza)

21 Villa Mitre vs Gimnasia (La Plata)

22 Echagüe vs Unión (Sf)

Lunes 12

21.30 Deportivo Norte vs Villa San Martín

21.30 La Unión vs Ciclista

Martes 13

21 Villa Mitre vs Rocamora

21.30 Centro Español vs Petrolero

21.30 Deportivo Viedma vs Estudiantes (Ola)

Miércoles 14

21.30 Libertad vs Villa San Martín

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Temperley

22 Echagüe vs Barrio Parque

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Mitre (Tuc)

Jueves 15

21.30 Oberá Tc vs Independiente (Sde)

21.30 Unión (Sf) vs Barrio Parque

21.30 Atenas vs Estudiantes (Ola)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Rocamora



Viernes 16

21 San Isidro vs Libertad

21 Platense vs La Unión

21.30 Ciclista vs Villa Mitre

21.30 Petrolero vs Deportivo Viedma

Sábado 17

20 Ameghino vs Talleres (Tafi Viejo)

20.30 Villa San Martín vs Independiente (Sde)

22 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

Domingo 18

21 Bhy Tiro Federal vs Echagüe

21.30 Centro Español vs Deportivo Viedma