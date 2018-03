Centro Español arrasó con Ciclista en el final

Ciclista Juninense tampoco pudo anoche contra Centro Español de Plottier, quien lo derrotó por 90-78 en el Coliseo del Boulevard.

Ciclista Juninense no hizo pie ni en su propio estadio y perdió otro partido clave. De los últimos 17 partidos, el Verdirrojo perdió 13 y ganó tan solo 4, marcando una campaña en la que se encuentra último con Gimnasia (idéntico récord). Situación que Ciclista no vive a menudo, ya que es uno de los históricos de la categoría.

Muy buen primer tiempo hizo Ciclista. Estuvo muy fino a la hora de rotar la pelota y encontró huecos para que se luciera su figura, Karel Guzmán. En el segundo cuarto apareció Laterza y debido a la muy buena rotación desde el banco, sumaron Gianluca Vismara, Paciotti y Barrozo (6 puntos en fila). Alston y Sepúlveda se destacaban en la visita que se iba 46-39 abajo en el marcador.



Entró dormido el Verdirrojo y lo aprovechó bien el elenco de Santangelo. Le ganó todos los duelos individuales, con un muy buen Valentin Burgos y la experiencia de Sepúlveda. En el último cuarto se vino una ola de triples por parte del visitante y sacó una diferencia de 84-73 a falta de tres minutos redondos. En este lapso, Nicolás Martínez se destacó con 3 triples. Con triple de Paciotti y libre de Guzmán Ciclista se puso 86-78 abajo a falta de 1 minuto pero no alcanzó. Oggero falló un triple y Goncalves la perdió para que Centro Español Plottier definiera el encuentro 90-78, con un Sepúlveda espectacular. Ciclista recibirá este viernes a Platense en el Coliseo y buscará cortar esta dolorosa racha.

Anoche

Ciclista 78 vs Centro Español 90

Libertad 91 vs Deportivo Norte 72

Oberá Tc 58 vs Unión (Sf) 87

La Unión 74 vs Rivadavia (Mza) 70

Petrolero 80 vs Atenas 77