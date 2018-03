Argentino se hizo fuerte contra San Martín

Argentino volvió a la victoria anoche en Corrientes. En tiempo suplementario derrotó a San Martín por 93-91 y terminó su paso por la capital correntina con uno ganado y uno perdido. Muy bueno.

Argentino aguantó el primer tiempo con una defensa que extendió durante veinte minutos brillantes. Por eso se retiró ganador 36-33 a los vestuarios. Gran tarea de Kent en el primer cuarto (4 dobles con una volcada incluida y 1 simples) y Luis Cequeira en el segundo (1 triple, 2 dobles, 1 simple). Leonardo Mainoldi, lo mejor del dueño de casa.

No varió el esquema de juego del Turco tras el reinicio y siguió adelante 54-48 en el marcador (Massarelli y Cequeira, imparables).

Y en los diez finales, Argentino mereció ganar el juego de una. Pero no fue así. Algunos lanzamientos apresurados le dieron vida al local que con Mainoldi y Faggiano estuvieron a punto de dar el zarpazo. E hizo lo lógico San Martín en el cierre, cortando a Kent. Y le salió mal. El espigado pivot metió los dos libres y mandó el juego a suplementario (77 iguales).

En el alargue nuevamente amenazó San Martín con dispararse, pero dos triplazos (Massarelli y Saglietti) enmudecieron el Gigante Rojinegro y de pronto se hizo de noche.

Las gafas para ponerle claridad al cierre las tuvo Argentino. Perfecto. La pelota la definió Junior Cequeira porque le quedó mejor el pasaje hacia la canasta. No falló y le dejó 1 segundo 7 décimas al local para jugar en el cronómetro. Chau partido.

Mañana el Turco cierra su gira por el norte del país visitando a La Unión de Formosa, otro rival de cuidado.

Anoche

Gimnasia (Cr) 83 vs San Lorenzo 61

San Martín 91 vs Argentino 93

Olímpico 96 vs Comunicaciones 84

Hoy

21 Instituto vs Salta Basket

21.30 Boca vs Quilmes

22 Quimsa vs Ferro

Viernes 9

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

22 La Unión Fsa vs Argentino

Sábado 10

21 San Lorenzo vs Quilmes

21.30 San Martín vs Peñarol

22 Olímpico vs Ferro

Domingo 11

21 Instituto vs Atenas (Cba)

Lunes 12

21.30 Argentino vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Hispano

22 La Unión Fsa vs Peñarol

22 Olímpico vs Boca

Martes 13

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs San Martín

Miércoles 14

21 San Lorenzo vs Ferro

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Hispano

21.30 Regatas vs Peñarol

22 Quimsa vs Boca

Jueves 15

21 Quilmes vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

22 Olímpico vs San Martín