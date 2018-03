Ciclista ante Centro Español

Ciclista Juninense buscará rehabilitarse esta noche, cuando desde las 21.30 reciba la visita de Centro Español de Plottier.

Los neuquinos vienen de ganarle antenoche a Atenas de Carmen de Patagones por 91 a 86. A fines de marzo, en el juego de ida de esta segunda fase, derrotaron al Verdirrojo por 85 a 75.

Ciclista necesita ganar para aprovechar la mano que le dio Temperley al derrotar antenoche a Gimnasia y Esgrima La Plata por 99 a 90. De esta manera dejará el fondo de la tabla posicional. Si pierde sigue último.

Dirigen los capitalinos Rodrigo Castillo y Alejandro Trías.

Hoy

21.30 Ciclista vs Centro Español

21.30 Libertad vs Deportivo Norte

21.30 Oberá Tc vs Unión (Sf)

21.30 La Unión vs Rivadavia (Mza)

21.30 Petrolero vs Atenas

Jueves 8

21 Barrio Parque vs Hindú Club

Viernes 9

21.30 Ameghino vs Bhy Tiro Federal

21.30 Villa San Martín vs Mitre (Tuc)

21.30 Ciclista vs Platense

21.30 Estudiantes (Ola) vs Centro Español

21.30 Rocamora vs Rivadavia (Mza)

Sábado 10

21.30 Oberá Tc vs Libertad

21.30 Temperley vs Deportivo Viedma

Domingo 11

21 Barrio Parque vs Bhy Tiro Federal

21 Independiente (Sde) vs Mitre (Tuc)

21 San Isidro vs Hindú Club

21 Parque Sur vs Rivadavia (Mza)

21 Villa Mitre vs Gimnasia (La Plata)

22 Echague vs Unión (Sf)

Lunes 12

21.30 Deportivo Norte vs Villa San Martín

21.30 La Unión vs Ciclista

Martes 13

21 Villa Mitre vs Rocamora

21.30 Centro Español vs Petrolero

21.30 Deportivo Viedma vs Estudiantes (Ola)

Miércoles 14

21.30 Libertad vs Villa San Martín

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Temperley

22 Echagüe vs Barrio Parque

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Mitre (Tuc)

Jueves 15

21.30 Obera Tc vs Independiente (Sde)

21.30 Unión (Sf) vs Barrio Parque

21.30 Atenas vs Estudiantes (Ola)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Rocamora

Viernes 16

21 San Isidro vs Libertad

21 Platense vs La Unión

21.30 Ciclista vs Villa Mitre

21.30 Petrolero vs Deportivo Viedma

Sábado 17

20 Ameghino vs Talleres (Tafi Viejo)

20.30 Villa San Martín vs Independiente (Sde)

22 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

Domingo 18

21 Bhy Tiro Federal vs Echagüe

21.30 Centro Español vs Deportivo Viedma.