Argentino falló ante Regatas Corrientes

Argentino perdió el primer partido de la gira por el norte del país. Anoche cayó ante el club de Regatas Corrientes por 93-73, siendo la sombra del equipo que le había ganado en Junín. Ni siquiera pudo conservar la diferencia (+18) que le había sacado en nuestra ciudad, lo cual hubiese sido una victoria encubierta para un hipotético caso de desempate.

Mal indicio para Argentino desde el arranque. Aceptó el convite de jugar a correr y tirar. En este contexto el dueño de casa arrancó ganando 24-20. Entre Paolo Quinteros, Vidal Cassaretto y Fernando Martina hicieron la mayoría de los goles. Los cuatro triples (2 Cequeira, Saglietti y Cangelosi), mantuvieron al Turco en juego.

Argentino aguantó el partido en los segundos diez minutos corriendo de atrás. Demasiado laxo en la defensa interna, recibió muchos goles en manos de Vidal Cassaretto y Fernando Martina.

Ofensivamente logró una media de goles que le permitió mantenerse expectante en el marcador. Gastón García, Marvin Phillips y Guido Mariani le dieron una mano importante llegando desde el banco, redondeando un primer tiempo de 48-39.

La diferencia iba a llegar por decantación. Argentino no pudo sostener el ritmo de goles en el tercer cuarto y Regatas se disparó en el marcador: 77-49 (Paolo Quinteros y Fernando Martina, indetenibles).

El último cuarto estuvo de más. Argentino se queda en Corrientes porque mañana visita a San Martín.

Anoche

Peñarol 74 vs Instituto 77

Quimsa 81 vs Comunicaciones 65

Hoy

21 Hispano vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Salta Basket

Miércoles 7

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Argentino

22 Olímpico vs Comunicaciones

Jueves 8

21 Instituto vs Salta Basket

21.30 Boca vs Quilmes

22 Quimsa vs Ferro

Viernes 9

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

22 La Unión Fsa vs Argentino