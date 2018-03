Argentino visita al Club de Regatas Corrientes

Argentino visita esta noche al Club de Regatas Corrientes, iniciando una gira por la Mesopotamia que terminará en Formosa, el viernes de esta semana cuando enfrente a La Unión.

Sin dudas son tres partidos complicadísimos para el quinteto que dirige Eduardo Japez, que buscará resolver favorablemente en el norte del país.

Hoy dirigen desde las 21.30 el capitalino Oscar Brítez, el platense Maximiliano Cáceres y el chaqueño Jorge Gustavo Chávez.

Hoy

21.30 Peñarol vs Instituto

21.30 Regatas vs Argentino

22 Quimsa vs Comunicaciones

Martes 6

21 Hispano vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Salta Basket

Miércoles 7

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Argentino

22 Olímpico vs Comunicaciones

Jueves 8

21 Instituto vs Salta Basket

21.30 Boca vs Quilmes

22 Quimsa vs Ferro

Viernes 9

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

22 La Unión Fsa vs Argentino

Sábado 10

21 San Lorenzo vs Quilmes

21.30 San Martín vs Peñarol

22 Olímpico vs Ferro

Domingo 11

21 Instituto vs Atenas (Cba)

Lunes 12

21.30 Argentino vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Hispano

22 La Unión Fsa vs Peñarol

22 Olímpico vs Boca

Martes 13

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs San Martín

Miércoles 14

21 San Lorenzo vs Ferro

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Hispano

21.30 Regatas vs Peñarol

22 Quimsa vs Boca

Jueves 15

21 Quilmes vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

22 Olímpico vs San Martín

Viernes 16

21 Ferro vs Obras

Sábado 17

21 Instituto vs Argentino

21 Quimsa vs San Martín

21 San Lorenzo vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

Domingo 18

21 Weber Bahía vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs Salta Basket

22 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)

Lunes 19

20 Obras vs Olímpico

21 Ferro vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Boca vs San Lorenzo

Martes 20

21.30 Argentino vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs Salta Basket.