Ciclista Juninense sigue perdiendo de visitante

En un duelo clave por la permanencia, Ciclista volvió a perder y esta vez a manos de Villa Mitre, por 77-68 en la cancha de Obras Sanitarias.

De los últimos 15 partidos, perdió 11 y es un número que preocupa.

El comienzo fue favorable al local con su dupla de extranjeros en gran nivel. Anderson y Criswell lastimaron en la zona pintada. El Verdirrojo fue de atrás con buenos lanzamientos de Carreras. Con una volcada de Guzmán, los de Tasso se fueron abajo 15-21 el primer cuarto.

El segundo cuarto fue malo, pero sacó mejor provecho Ciclista. Las defensas predominaron y hubo muchas faltas que no se vieron reflejadas en el tanteador por la pobrísima efectividad de ambos equipos en la línea de tiros libres. Correcta entrada de Vismara y dos dobles de Goncalves posibilitaron que el Verdirrojo terminara dos abajo: 30-28.

El tercer cuarto fue lo mejor del local. Portillo se puso al hombro el equipo desde la base (no jugó Picarelli) y sacó ventajas penetrando. Laterza (no tuvo un buen encuentro) y Barrozo luego, no pudieron ante la tamaña experiencia del ex Ferro. Por su parte, Karel Guzmán daba la cara por la visita penetrando una y otra vez.

El último cuarto fue palo y palo. Eric Anderson tuvo en sus manos el quiebre del partido a partir de muy buenos movimientos en el poste. Goncalves y sobre todo Guzmán quisieron responder por la visita pero ya era tarde. Portillo desde su experiencia, la calidad de la dupla extranjera y la buena mano de Cocha, dieron por tierra cualquier esperanza verdirroja.

El equipo de Tasso dependió nuevamente de sus excelentes foráneos, pero no encontró la solidez necesaria para llevarse el triunfo, que buscará el próximo miércoles ante Español de Plottier, en el Coliseo.

Hoy

21.30 Bhy Tiro Federal vs Deportivo Norte

21.30 Centro Español vs Atenas

21.30 Estudiantes (Ola) vs Platense

21.30 Temperley vs Gimnasia (La Plata)

22 Mitre (Tuc) vs Barrio Parque

Martes 6

21.30 Independiente (Sde) vs Echagüe

21.30 Rocamora vs Parque Sur

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Barrio Parque

Miércoles 7

21.30 Ciclista vs Centro Español

21.30 Libertad vs Deportivo Norte

21.30 Oberá Tc vs Unión (Sf)

21.30 La Unión vs Rivadavia (Mza)

21.30 Petrolero vs Atenas

Jueves 8

21 Barrio Parque vs Hindú Club

Viernes 9

21.30 Ameghino vs Bhy Tiro Federal

21.30 Villa San Martín vs Mitre (Tuc)

21.30 Ciclista vs Platense

21.30 Estudiantes (Ola) vs Centro Español

21.30 Rocamora vs Rivadavia (Mza)

Sábado 10

21.30 Oberá Tc vs Libertad

21.30 Temperley vs Deportivo Viedma

Domingo 11

21 Barrio Parque vs Bhy Tiro Federal

21 Independiente (Sde) vs Mitre (Tuc)

21 San Isidro vs Hindú Club

21 Parque Sur vs Rivadavia (Mza)

21 Villa Mitre vs Gimnasia (La Plata)

22 Echagüe vs Unión (Sf).