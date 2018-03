Ciclista Juninense visita a Villa Mitre

Ciclista Juninense se presenta esta tarde en Capital Federal.

En el inusual horario de las 18, el Verdirrojo visita a Villa Mitre con arbitraje del platense Fabricio Vito y el pilarense Sebastián Moncloba.

La necesidad de ganar de ambos equipos le pone un aditamento extra al partido.

Hoy

18.30 Villa Mitre vs Ciclista

21 Hindú Club vs Unión (Sf)

21 San Isidro vs Echagüe

Lunes 5

21.30 Bhy Tiro Federal vs Deportivo Norte

21.30 Centro Español vs Atenas

21.30 Estudiantes (Ola) vs Platense

21.30 Temperley vs Gimnasia (La Plata)

22 Mitre (Tuc) vs Barrio Parque

Martes 6

21.30 Independiente (Sde) vs Echagüe

21.30 Rocamora vs Parque Sur

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Barrio Parque

Miércoles 7

21.30 Ciclista vs Centro Español

21.30 Libertad vs Deportivo Norte

21.30 Oberá Tc vs Unión (Sf)

21.30 La Unión vs Rivadavia (Mza)

21.30 Petrolero vs Atenas

Jueves 8

21 Barrio Parque vs Hindú Club

Viernes 9

21.30 Ameghino vs Bhy Tiro Federal

21.30 Villa San Martín vs Mitre (Tuc)

21.30 Ciclista vs Platense

21.30 Estudiantes (Ola) vs Centro Español

21.30 Rocamora vs Rivadavia (Mza)

Sábado 10

21.30 Oberá Tc vs Libertad

21.30 Temperley vs Deportivo Viedma

Domingo 11

21 Barrio Parque vs Bhy Tiro Federal

21 Independiente (Sde) vs Mitre (Tuc)

21 San Isidro vs Hindú Club

21 Parque Sur vs Rivadavia (Mza)

21 Villa Mitre vs Gimnasia (La Plata)

22 Echague vs Unión (Sf)

Lunes 12

21.30 Deportivo Norte vs Villa San Martín

21.30 La Unión vs Ciclista.